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當選5千票、罷免卻要1萬4！陳玉鈴罷免案未通過 藍支持者不滿門檻不合理

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
陳玉鈴罷免案開票氣氛緊張，立委游顥也上前瞭解最新開票狀況。記者江良誠／攝影
陳玉鈴罷免案開票氣氛緊張，立委游顥也上前瞭解最新開票狀況。記者江良誠／攝影

南投縣第四選區民進黨議員陳玉鈴罷免案今天投票，為全國唯一綠營民代罷免案。下午進入開票階段，南投縣長許淑華、立委游顥親自坐鎮竹山鎮黨部計票中心，關注選情。藍營支持者雲集現場，氣氛緊繃。

截至下午4點50分，全區74個投開票所已開票過半，同意罷免票數雖領先不同意票，但與通過門檻1萬4302票仍有落差。支持者坦言擔憂，黃姓鎮民直言，陳玉鈴當選只要5千票，罷免卻要1萬4，根本是三倍，這怎麼比？門檻根本擋民意。

根據中選會公告，竹山、鹿谷兩地選舉人數為5萬7207人，罷免案須達四分之一投票人出面投同意票且多於不同意票才會成立。地方人士指出，這樣的門檻對單一議員選區而言非常嚴苛。

藍營初步評估，今天投票率約三成，投票率不高。許淑華坦言，選區僅限竹山、鹿谷兩鄉，「人口少、投票意願難催，真的不容易。」

現場可見不少情緒激動的民眾，一名中年支持者表示，「民進黨自己在中央執政，還用罷免來鬥對手，我們一定要讓他們知道民意不會一直被踩。」強調這場選舉，不只是罷免陳玉鈴，更是對中央執政態度的一次反擊。

藍營計票中心擠滿支持者，關心陳玉鈴罷免案最新開票結果。記者江良誠／攝影
藍營計票中心擠滿支持者，關心陳玉鈴罷免案最新開票結果。記者江良誠／攝影

門檻 議員 許淑華 罷免 游顥 民進黨 投票率 中選會

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