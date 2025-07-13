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快訊／全台唯一罷綠投票 民進黨陳玉鈴罷免案失敗

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快訊／全台唯一罷綠投票 民進黨陳玉鈴罷免案失敗

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案今登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影
南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案今登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影

罷免浪潮下，全台首個投票的「罷免案」今在南投登場，也全國唯一一場綠營罷免案。南投縣第四選區（竹山、鹿谷）民進黨議員陳玉鈴，因公開力挺罷免藍委游顥，遭游陣營反制罷免成案，但因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗

陳玉鈴2022年以5028票當選縣議員，成為綠營在該選區重要基層代表，根據中選會公告，這次罷免案，該選區選舉人數為5萬7207人，罷免案投票結果，同意票數須多於不同意票，且同意票須達25%以上即1萬4302人同意才罷免成功。

由於地方選舉熱度遠不如中央層級，陳玉鈴罷免案今天整體投票率不佳，投票直至下午4時結束，同意票數仍未達25%以上門檻，陳玉鈴已自行宣布，對手的罷免案失敗，陳玉鈴稍後將在其竹山服務處發表感言，感謝支持者一路相挺。

南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案今登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影
南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案今登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影
南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案今登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影
南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案今登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影
南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案今登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影
南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案今登場，是全國唯一一場綠營罷免案，因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。記者賴香珊／攝影

議員 罷免 民進黨 投票率 失敗 南投縣 中選會

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