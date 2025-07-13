快訊／全台唯一罷綠投票 民進黨陳玉鈴罷免案失敗
大罷免浪潮下，全台首個投票的「罷免案」今在南投登場，也全國唯一一場綠營罷免案。南投縣第四選區（竹山、鹿谷）民進黨縣議員陳玉鈴，因公開力挺罷免藍委游顥，遭游陣營反制罷免成案，但因同意票數未達門檻，罷陳宣告失敗。
陳玉鈴2022年以5028票當選縣議員，成為綠營在該選區重要基層代表，根據中選會公告，這次罷免案，該選區選舉人數為5萬7207人，罷免案投票結果，同意票數須多於不同意票，且同意票須達25%以上即1萬4302人同意才罷免成功。
由於地方選舉熱度遠不如中央層級，陳玉鈴罷免案今天整體投票率不佳，投票直至下午4時結束，同意票數仍未達25%以上門檻，陳玉鈴已自行宣布，對手的罷免案失敗，陳玉鈴稍後將在其竹山服務處發表感言，感謝支持者一路相挺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言