民主行動隊宣講罷免 藍台中市黨部籲投不同意

小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、時代力量、台灣綠黨等政黨組成「民主行動隊」，今天在台中宣傳響應罷免；國民黨台中市黨部表示尊重，並呼籲民眾站出來投下不同意罷免。

「民主行動隊」今天在台中公園進行宣講，並上演行動劇說明罷免理念，小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部主任陳怡萱、台灣基進台南黨部主委吳依潔、時代力量副秘書長林邑軒、台灣綠黨共同召集人甘崇緯等人皆出席。

陳怡萱會中表示，這次的罷免不是民進黨與其支持者發起的，是台灣公民一起要為民主而努力，小黨要團結中間選民，呼籲大家一起站出來。

吳依潔說，南部災後仍有地區斷水斷電，民生告急，藍白立委卻刪除台電千億預算、轉而推動普發現金，立委不是發錢工具人，預算應該用來建設與照顧。

林邑軒表示，這次罷免行動，不只對國民黨的立委有殺傷力，也是要給所有不分黨派一個警惕，只要敢超出界線、違法亂紀，選民就會收回當初賦予的權力。

甘崇緯說，民主行動隊就是對民主的守護，罷免就是對台灣的愛，呼籲民眾投下同意罷免。

國民黨台中市黨部主委顏文正接受電話訪問時表示，尊重其他政黨的發言與主張，呼籲民眾出來支持投下不同意罷免票。