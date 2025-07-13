同台共催不同意票 張善政、朱立倫力挺洪孟楷

國民黨立委洪孟楷面臨罷免挑戰，桃園市長張善政與國民黨主席朱立倫今站台力挺，呼籲選民7月26日踴躍投票，以實際行動守住民主、守住真正為地方打拚的民意代表。

張善政表示，洪孟楷當年擔任他造勢場合的主持人，表現亮眼，一直記得這份恩情。如今洪孟楷當選立委，還是全國最高票的立委之一，卻因為堅守立場而面臨罷免，「這樣的情況合理嗎？絕對不合理！」

他指出，這場罷免不只是針對個人，更是針對人民投下的選票與民主制度的挑戰。民進黨將不聽話的立委列入罷免名單，一旦成功補選出來的新任者若仍不順從，可能繼續被罷免，「一直罷、一直換，最後只剩乖乖牌」，這樣的國會將淪為「行政院的立法局」，毫無監督功能。

張善政強調，林口與桃園的蘆竹、龜山地區早已生活圈相連，未來的「林口長庚線」與「桃園長庚線」捷運若要順利推進，地方發展若要延續，就更需要洪孟楷這樣能夠在中央爭取資源、促進交通建設的立委繼續留任。

國民黨主席朱立倫則以簡明有力的言語提醒：「你不出來投票，就是幫了惡罷！」他強調，罷免案已進入最後兩周關鍵期，唯有選民積極站出來表態，才能讓洪孟楷繼續為林口、為台灣拚到底。他說：「7月26號一定要出來投！投下不同意，才能保住我們的未來，保住一個真的在做事的立委！」

兩人共同呼籲，面對操作式罷免、對民主制度的傷害，絕不能坐視不管。張善政說得直接：「顧好孟楷，就是顧好我們的投票權！」朱立倫強調：「只要大家願意出來投票，洪孟楷就一定能挺過這場不公義的罷免。」