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問政第一卻遭惡罷？黃國昌挺洪孟楷 酸綠「踐踏民主」：回家照鏡子

聯合報／ 記者張策劉懿萱／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）稱讚國民黨立委洪孟楷（右），肯定洪質詢次數和品質在整個立院不是第一名就是第二名。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）稱讚國民黨立委洪孟楷（右），肯定洪質詢次數和品質在整個立院不是第一名就是第二名。記者張策／攝影

國民黨立委洪孟楷今在醒吾科技大學辦「林口大發展政策說明會」，民眾黨主席黃國昌站台力挺反罷，直言「全立法院問政第一名的立委，怎麼會是民進黨罷免的對象？」他痛批民進黨發動所謂「大惡罷」，不僅荒謬，也踐踏台灣民主體制，呼籲選民7月26日站出來，用選票捍衛真正認真做事的民代。

黃國昌表示，在立法院裡面，判斷一位立委表現最重要的標準，從來不是口號或黨派，而是問政是否認真，是否真正推動對國家安全、人民有利的法案。他說，多數立委都專注於自己所屬的單一委員會，但洪孟楷是少數跨委員會積極參與質詢、問政的立委，「我在好幾個委員會都遇過他」，無論是交通、內政、教育文化，洪孟楷都積極參與，從人本交通、青年發聲到文化政策改革，他都全力以赴。

「質詢次數和品質放在整個立法院來看，洪孟楷不是第一名就是第二名」，黃國昌強調，洪的努力有目共睹，更值得肯定的是他對選區服務的投入：白天在立法院質詢，晚上趕回選區跑行程，常常忙到深夜才返家，「這樣拚命的立委，竟然是民進黨要罷免的對象？」

他當場向民進黨主席賴清德喊話：「要發動罷免前，先回家照照鏡子，看看你們黨內有哪個立委質詢表現、推動改革有洪孟楷優秀？」

黃國昌直言，這次罷免就是民進黨要鞏固國會權力、排除異己，讓賴清德搞獨裁，「這不只是罷免洪孟楷，而是民進黨要讓台灣民主走回頭路！」

「民主不是民進黨做主，台灣也不是民進黨的台灣！」黃國昌呼籲選民7月26日踴躍投票，以行動反對政治報復，「讓民進黨知道，台灣人不會接受威權，不會接受一黨獨大，我們要捍衛民主、捍衛問政認真、為人民做事的立委。

黃國昌 賴清德 罷免 洪孟楷 民進黨 民眾黨 林口 國民黨 反罷

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