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燕子、漢子同台催不同意票 侯友宜批政府：用政治凌駕民生

聯合報／ 記者劉懿萱張策／新北即時報導
台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌、議員蔡淑君同台催不同意票。記者劉懿萱／攝影
台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌、議員蔡淑君同台催不同意票。記者劉懿萱／攝影

罷免三階投票7月26日將登場，立委洪孟楷今舉辦三場反罷免宣講，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜受訪時呼籲鄉親出門投不同意票。侯說，政府面對停電、關稅不好好做事，卻用政治凌駕民生、經濟，製造更多衝突跟仇恨。盧也說，最後兩周正在催票，票要投進投票箱才算數。

侯友宜說，人民希望能過平安的好日子，但政府面對停電、關稅不好好努力做事，卻是在大罷免，這段時間都用政治凌駕民生、經濟，用對立製造更多的衝突跟仇恨，希望新北市民要站出來投票，票投不同意，新北更有利。

盧受訪則說，民進黨是無差別罷免，這些委員都是鄉親選出來，結果民進黨要把人家罷掉，太沒道理。她今天千里迢迢上午6時半從台中出發，到新北、台北市宣講，很辛苦但值得。盧說，一般民眾對罷免並不熟悉，以為是一般補選，以為不支持就不要出來投票就好，但如果不出來投，罷免就會過關，盼鄉親一定要出來投票。

罷免 盧秀燕 洪孟楷 民進黨 國民黨 反罷 侯友宜

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