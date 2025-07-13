曾邀洪孟楷入小內閣！盧秀燕大讚：這麼好的人才不能被罷免

台中市長盧秀燕今出席「林口大發展政策說明會」為國民黨立委洪孟楷站台。盧秀燕透露一段往事，談到她6年前曾邀洪加入她的市府小內閣，洪婉拒，理由是他想投入立委選舉貢獻故鄉。盧說，從政30年，用人眼光不曾錯，「我一看就知道，洪孟楷是真正的人才。」

盧秀燕透露，她當年在組小內閣時，台中市政府需要人才，打電話邀請洪孟楷到台中市政府任職。她說：「洪過去在行政院、地方政府都有服務經驗，表現口碑非常好，是公務體系認可的青年才俊。」但讓她意外的是，洪孟楷當時想了幾天婉拒邀請，洪回覆時告知，他下定決心，要回到新北家鄉參選立委。

盧秀燕問他：「選舉風險那麼大，為何不先到市府歷練再說？」但洪孟楷堅定地說：「我已經回來了，就要為這塊土地打拚，不管選得上或選不上，我會盡力去做。」

盧說，洪孟楷6年多前初試啼聲就當選，2024年更以全國最高票15萬8千票成績連任，證明他不只敢衝，還做出了成績。如今卻面對罷免壓力，盧秀燕語氣激動地說：「只因為他不是民進黨，因為他不願意屈服、不願意妥協，就被這樣無差別地罷免，這樣公平嗎？這樣合理嗎？」

她表示，現在的政治環境讓很多人才無法安心做事，「這是台灣的悲哀。」

「他不是為了自己，而是為了這個地方，為了林口的未來。」盧秀燕說，從生活機能到公共建設，洪孟楷始終在地方默默耕耘、奔走爭取，「他不是只會拍照打卡的政治人物，他是真的願意蹲下來，去聽民眾的聲音。」

盧秀燕今天行程滿檔，連跑雙北多個選區助講。盧結束林口助講後，便衝回台北車站要搭高鐵回台中，盧秀燕對林口鄉親喊話：「我不知道之後還有沒有時間再來一次幫孟楷站台，但如果我沒辦法再來，我能不能把他交給你們？」她高舉雙手呼籲，「大家一定要站出來，用手中的選票投下不同意罷免，搶救洪孟楷，讓他繼續留在中央、為林口打拚！」