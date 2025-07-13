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洪孟楷林口反罷造勢 侯友宜：看到他彷彿看到年輕時的自己

聯合報／ 記者張策劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜（右四）說「看到他彷彿看到年輕時的自己」，力挺洪孟楷（右三）是林口當前發展關鍵時刻不可或缺的人選。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右四）說「看到他彷彿看到年輕時的自己」，力挺洪孟楷（右三）是林口當前發展關鍵時刻不可或缺的人選。記者張策／攝影

國民黨立委洪孟楷今下午在林口醒吾科大體育館舉辦「林口大發展政策說明會」，現場湧入上千名支持者，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等人助講。侯友宜說，看到洪彷彿看到年輕時的自己，力挺洪孟楷是林口當前發展關鍵時刻不可或缺的人選。

侯友宜呼籲，在林口這個最關鍵的時刻，不能忽視到洪孟楷，他語氣堅定表示，親眼看到洪孟楷怎麼拚、怎麼做事，比誰都認真、願意為林口、新北、甚至整個北台灣努力，「不是只會講，是做出來給你看！」

他指出，林口這幾年發展快速，人口成長，「整個地方翻了幾倍，代表什麼？代表熱鬧了、有人口、有希望了！」他說，包括運動中心、國小、康橋學校、公園建設都一個接一個出現，道路交通也逐漸到位，「這不是只靠地方政府可以完成的，中央一定要有力量幫忙爭取，這就是洪孟楷的角色。」

「你以為高速公路怎麼接、捷運紅線延伸怎麼規畫、怎麼銜接台北港、怎麼串起林口和桃園生活圈，這些地方能自己決定嗎？沒有中央幫忙，是做不到的！」侯友宜強調，林口不只是新北一個行政區，而是北台灣下一個關鍵發展點，「這個時候，我們需要一個能拚、能衝，進中央爭取預算的人，這就是洪孟楷。」

他感慨，從戒嚴時代走過來，沒看過台灣像現在這樣政治這麼混亂，「網路媒體一面倒，有些人根本不認識洪孟楷，只是跟風亂講，但你去問地方上的人，他們都知道孟楷是真的在做事。」

「這不是一場普通的選舉，是關係到我們下一代的未來。」侯友宜說，他看到很多年輕人來到林口，也看到林口愈來愈好，「我們這一代人有責任守住這片土地，不能讓抹黑與假消息打趴真正做事的人。」

他呼籲支持者拿起手機、打開LINE，打電話給朋友，「拜託你們，千萬不能讓真正努力的人輸。支持洪孟楷，讓他留在中央，繼續為林口、為新北、為台灣打拚。」

罷免 洪孟楷 林口 侯友宜

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