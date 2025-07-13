朱立倫籲讓柯建銘夢想大破碎 藍四都市長也齊轟大惡罷

國民黨立委李彥秀今辦反罷免造勢，立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、國民黨四都直轄市長都到場力挺。朱批現在有人整天在立院發瘋，想當院長，請大家讓這夢想「大破碎」；四市市長也都批這場罷免是大惡罷，呼籲大家出來投下「不同意罷免」票。

朱立倫表示，現在有一個人每天在立法院發瘋，想要幹掉立法院長韓國瑜、想自己當立法院長，就是民進黨立法院黨團總召柯建銘，請大家讓柯夢想大破碎。現在通過普發現金、五天假、軍人加薪等，但大罷免成功後通通要取消，如此跟人民對幹，呼籲大家726站出來投不同意。

台中市長盧秀燕表示，今天第一場就是來力挺李彥秀，因為李是一位最好的立委，也最危險，要來搶救；賴清德總統去年5月就職，7月就放青年出來搞無差別罷免，這叫總統不搞正事、專搞鳥事，拿罷免的錢來拚經濟該有多好。她現場並送上寫有「我不同意」的衣服給李，為李加油。

台北市長蔣萬安表示，李彥秀為大家拚普發現金、勞工權益、台北都更等建設，現在面對民進黨選輸翻桌，情勢確實很緊繃，所以一再呼籲大家一定要出來投票，所以有民眾只要反罷免、反惡罷、反社會對立、反持續仇恨，都要出來投下不同意罷免，如果不出來投票，就會讓民進黨繼續內耗、繼續惡搞，且「只搞政治，不做正事」，請大家一同讓社會回到安定，國家回到正軌。

新北市長侯友宜也說，他工作50年以上，看近政壇情況，第一次看到政府用罷免對付在野黨，用政府資源無差別攻擊，就想搞一黨獨大，這種政府真的讓人非常厭惡；近期碰到朋友就被問兩岸問題，孩子會不會上戰場，還有能源到底是用肺發電還是用愛發電？而所謂打詐國家隊 也是愈打愈多，還有南部大水災等。雙北是共同生活圈，新北也要台北立委幫忙，呼籲大家一同守護李彥秀。