傅崐萁罷免將「決戰吉安」 林右昌籲中華民國派與台灣派團結

大罷免當前，民進黨秘書長林右昌頻繁前往國民黨團總召傅崐萁「本命區」花蓮縣助攻，也傳出私下拜訪地方頭人拔樁。林右昌指出，罷免傅崐萁無關乎政黨之爭，而是跟反共保台、是非黑白有關，更是中華民國派及台灣派的最大公約數，所有受到傅崐萁欺壓威迫的民眾，都要團結在一起，下架不適任立委。

林右昌說，傅崐萁正動用組織系統保住立委席位，甚至透過施壓村里長，從事不當甚至違法行為，可能涉及違反選罷法相關規範，鼓勵基層蒐證、檢舉。他說，目前花蓮市選情相對穩定，意志非常堅定，接下來兩周活動是「決戰吉安」時刻，今早便和黨公職到三角市場進行掃街，盼催出吉安鄉支持罷免的選票。