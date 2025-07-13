韓國瑜再批大惡罷政治謀殺 籲民眾大爆炸出去拉票投不同意

立法院長韓國瑜今赴台北內湖為國民黨立委李彥秀做反罷助講，他再次批評大罷免是場「政治謀殺」，成功將摧毀民主，變成民進黨一黨獨裁、一黨專制，所以大家一定要出門投票，要像100度開水一樣「砰咚砰咚，沸騰起來」，台北就從內湖、南港大爆炸出去，大家全面拉票去投不同意罷免。

大罷免投票進入倒數兩周關鍵時刻，李彥秀今早於台北內湖明湖國中舉辦「反惡罷 挺優秀」港湖團結誓師大會，國民黨眾多重量級人士也規畫今陸續到場，除韓國瑜、國民黨主席朱立倫外，包含藍營4都市長也都到場，活動還沒正式開始，現場就湧入破千人。

韓國瑜在朱立倫致詞後接棒，並笑稱「我終於可以跟李彥秀單獨處在這個台上」，「李彥秀，真優秀」，現在港湖脫胎換骨，有軟體園區、展覽館、北流等，甚至高鐵起點都是在南港，所有重大建設都有李的影子跟心血，大家可以感覺「港湖蓬勃發展跟武當派武功一樣，後來居上。」

韓國瑜提到，最近看到一則新聞嚇一跳，俄羅斯總統普亭在講話，一小女生去牽著普亭的手說「總統先生你看起來好累」，讓這位世界強人眼淚掉下來。自己當院長，台上沒吃過一次東西、沒打過一次瞌睡、沒打過一次哈欠，通通不敢，而每次都有位溫暖的人過來說聲「院長你辛苦了」，這個人永遠是李彥秀，令他感到好溫暖、好感動。

韓國瑜話鋒一轉也批，這次大罷免是台北、新北、桃園、台中等地全部遭提罷免，這絕非民主政治，這是政治謀殺，要把所有優秀藍軍立委全部殺光光，一個不留，這可能讓一代代人努力建立的民主全部被摧毀，所以大罷免成功，民進黨將恢復一黨獨裁、一黨專制，會掌握總統府、行政院、立法院、司法院、考試院、監察院全部抓，再加上媒體網軍，台灣會變什麼樣？所以他反對大罷免，一定要保護李彥秀。

韓國瑜擔心，726恐是大熱天，也一定要動員全面拉選票，因為不投票，再怎麼支持都沒用，要透過出來投票對不公不義的罷免提出最強烈抗議，也對專制獨裁投下最強烈抗議，要向世界證明台灣是百分百民主國家，絕不能走到民進黨專制、獨裁道路。