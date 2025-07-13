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挺徐巧芯 侯友宜讚像年輕的自己、張善政送關公乖乖庇佑

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會成立，桃園市長張善政（左）現身力挺，兩人互送乖乖加油打氣。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會成立，桃園市長張善政（左）現身力挺，兩人互送乖乖加油打氣。記者曾原信／攝影

國民黨立委徐巧芯今在北市議會成立後援會，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等人都來力挺。侯友宜透露，他覺得徐巧芯就像他幼齒（指年輕）30多歲時，「我怎麼拚的，徐巧芯就是怎麼樣拚，為台灣擋子彈，為中華民國擋子彈」，徐會愈來愈勇敢。

桃園市長張善政今則帶來一個「大綠色乖乖」吉祥物要送徐巧芯，張說，工程師為了不讓電腦作怪，會把小乖乖放在電腦上，特別送上大溪最有名的關公聯名大乖乖，表示關公是主持正義，要讓關公庇佑徐巧芯。

侯友宜今天幫徐巧芯站台表示，他工作將近50年，沒有看過台灣政治這麼黑暗時刻，怎麼一年多前才選立委，卻要發動罷免認真努力的立委？現在應該要愈來愈民主，怎麼會要走回頭路？甚至民進黨還要用刑法100條來對付在野？

侯友宜更提到，他看到徐巧芯站在第一線，努力擋住大家所有的攻擊，台灣有這麼年輕的孩子願意貢獻台灣，「這麼好的立委，你不支持嗎？」

侯友宜提到，徐巧芯的個性是「天不怕、地不怕」，對的就拚，讓他想起當年他當刑警的歲月，對壞人越壞，對好人愈好，就像他當年「擋在前面吃子彈也甘願，徐巧芯就像是他幼齒30多歲的時候，我怎麼拚的，徐就是這樣拚，為台灣擋子彈，為中華民國擋子彈，徐巧芯會愈來愈勇敢。」

桃園市長張善政也說，台北市松山信義有這麼傑出的立委，他跟台北市長蔣萬安患難與共，因先前蔣萬安到桃園力挺桃園立委反罷免，立法院需要團隊戰力一席都不能少，如果表現不好，罷免是應該，但若立委一百分罷什麼免？要沒收選舉權「門都沒有。」

國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會成立，新北市長侯友宜（左）現身力挺。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會成立，新北市長侯友宜（左）現身力挺。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會成立，桃園市長張善政（左）現身力挺，並給予擁抱。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會成立，桃園市長張善政（左）現身力挺，並給予擁抱。記者曾原信／攝影

罷免 徐巧芯 張善政 侯友宜

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