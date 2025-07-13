盧秀燕：賴清德捨不得把錢還民眾 卻花16億元在搞罷免

普發現金通過後持續引發討論，國民黨主席朱立倫指出，這是世界潮流，民進黨違反一定讓大罷免大失敗；台中市長盧秀燕也說，賴清德總統捨不得把錢還給民眾，卻花16億元在搞罷免。藍白立委也批，過去總統也有過普發現金，不能說雙標「綠能其他都不能」。

立法院前天在藍白人數優勢下，三讀闖關普發現金每人一萬元，行政院指普發現金須舉債，恐債留子孫；國民黨立委李彥秀今舉辦反罷免造勢，藍營6大咖首聚力挺，不少人都對行政院的質疑表達不滿。

朱立倫表示，民進黨現在窮盡一切手段，不但不把現金還給民眾，也想要把假期取消，還要把對於軍人的加薪或者是民眾的福利通通拿走，若大罷免成功，這些通通都會遭取消，這是民進黨立法院黨團柯建銘說的，那國民黨只有全力站在人民這一邊「還稅於民」。

朱立倫指出，其實這是多年來的做法，前總統蔡英文兩年前也這樣做，現在為什麼不能這樣做？全世界也用普發現金來刺激經濟、刺激景氣，國民黨跟世界一樣做對的事情，如果民進黨違反世界潮流、違反民意，最後民進黨大罷免一定大失敗。

盧秀燕也說，這筆錢是超徵稅收，在預算以外超徵的，政府不還給民眾，那要用去哪邊？這可以討論，結果該給的預算都給了，現在說要舉債，「去年政府超徵五千多億去哪了？」對比韓國，最近也要發給全國民眾一人折合台幣1萬1000元的消費券，這就是為了拚經濟，但台灣呢？總統捨不得把民眾的錢還給民眾，卻花16億元在搞罷免，大家看在眼裡真的都不知道怎麼說。

李彥秀批評，現在民眾薪水都被通膨吃掉，過去前總統馬英九、蔡英文都有普發現金或消費券等，希望政院依法行政，也聽聽台灣人民的聲音；國民黨立委在編列時，是思考用歲計賸餘，也找學者專家考量財政、確定不造成負債，對國家經濟景氣成長至少達到0.5%，這都有經過專業及完整思考。

民眾黨立委張啓楷也到場力挺李彥秀，他在受訪時也批評，金融危機時，蔡英文、賴清德都說發錢是最有效，怎麼這麼雙標？「綠能其他都不能」，而且這次發一萬是民眾的錢，現在真的無法無天，連立法院都通過，政院卻說不發，打臉以前自己。