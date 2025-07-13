徐巧芯後援會藍白大咖齊聚 趙少康批綠亂抓人：民主這樣幹嗎
第一階段大罷免將於726投票，國民黨立委徐巧芯今舉辦後援會成立大會，現場湧進破500人，包含會場內及場外直播第二現場，包含黨內大咖朱立倫、趙少康、蔣萬安、盧秀燕等人均到場，朱也直言若民眾不出門投票「每一席都將危險」。趙少康也喊話，民進黨惡意羈押藍白人士，質問綠營「民主是這樣幹的嗎？」
朱立倫指出，7月26日投票率將會是關鍵，很多人都在問他徐巧芯是不是最危險的，但他必須說若只待在家中說不同意罷免，卻未出門投票，每一席都將會很危險，若這些立委真的被罷免，接下來民進黨總召柯建銘，將鎖定立法院長韓國瑜，「就是要幹掉韓，自己來擔任立法院長」。
趙少康表示，徐巧芯從議員時期就表現出色，當選立委後更成為立法院「戰將」，甚至常半夜兩點還在傳訊息給他，是因為為工作找資料沒休息，是國民黨新世代、新希望，相信人民眼睛是雪亮的，且昨天他去台中造勢，國民黨現場湧入6、7千人，線上參與直播也破萬，更顯示「人同此心，心同此理，公道自在人心」，反觀民進黨發動罷免，其實是「沒有道理的」。
趙少康也說，今天後援會看到很多國民黨幹部其實很感動，「民進黨已經快要把國民黨幹部給抓光」，包含已經70多歲的北市黨部主委黃呂錦茹，對於國民黨出錢出力，一輩子沒有犯錯，卻因為罷免案被抓起來，其他包含台北市前市長柯文哲還有國民黨地方黨部主委、副主委等幹部，交保、羈押搞了上百人，「民主是這樣幹的嗎？」
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