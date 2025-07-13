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影／蔣萬安站台相挺 一段感性發言讓徐巧芯落淚

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（左）反惡罷後援會成立，台北市長蔣萬安（右）現身力挺，讓徐巧芯感動落淚。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（左）反惡罷後援會成立，台北市長蔣萬安（右）現身力挺，讓徐巧芯感動落淚。記者曾原信／攝影

國民黨立委徐巧芯今天上午於台北市議會成立反罷免後援會，藍營多位重量級人士出席，其中北北桃三位市長不約而同都送上擁抱，當蔣萬安提到他所知道的徐巧芯時，一段感性的發言讓徐巧芯在台上止不住情緒而落淚。

蔣萬安表示大家不要以為徐巧芯個子嬌小、她很剽悍，就可以躲過民進黨綠營網軍側翼的亂箭攻擊，「我所知道的徐巧芯，其實遍體鱗傷、千瘡百孔，她不是沒有受傷，是帶著傷，繼續往前衝。」蔣萬安說「一直以來徐巧芯為我們衝鋒陷陣，為我們與惡勢力搏鬥，現在是為我們勇敢的戰士更多的補給，最有力量的資源就是我們手上這一票」。當蔣萬安提到「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。徐巧芯在台上止不住情緒激動落淚，台下則是不斷替徐巧芯加油打氣。

新北市長侯友宜致詞時表示，雖然反罷免的民調高於罷免，但許多民眾不知道反罷免也要投票，呼籲大家要記得投票，而桃園市長張善政則帶來「乖乖」祝福徐巧芯能順利度過大罷免張善政表示，該「乖乖」上面印有關公，是正義的化身，會幫助徐巧芯度過大罷免。

國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會成立，桃園市長張善政（左）現身力挺，兩人互送乖乖加油打氣。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會成立，桃園市長張善政（左）現身力挺，兩人互送乖乖加油打氣。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會成立，新北市長侯友宜（左）現身力挺。記者曾原信／攝影
國民黨立委徐巧芯（右）反惡罷後援會成立，新北市長侯友宜（左）現身力挺。記者曾原信／攝影

蔣萬安 罷免 徐巧芯

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