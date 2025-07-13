質詢聽得很爽！韓國瑜讚徐巧芯像辣椒「越小越辣」 批民進黨大屠殺

第一階段大罷免將於726投票，藍委徐巧芯今舉辦反惡罷聲援活動，包含立法院長韓國瑜也到場支持，直言徐巧芯就像辣椒「越小越辣」，聽完她的質詢就是「爽」緊貼人民需求，但卻被民進黨「政治大屠殺」，完全沒有道理，呼籲支持者一定要站出來投下不同意罷免，守護民主價值。

韓國瑜指出，徐巧芯問政相當犀利，就像做菜辣椒「越小越辣」，且風格就像好萊塢電影般「乾脆有力，而且從不妥協」，讓他每次聽完感想就是一個「爽」，且問政始終圍繞國家、社會與人民需求，對勞工國定假日、普發現金一萬元等議題的大力支持與積極推動。

韓國瑜說，這場有民進黨發起的大罷免，無疑是一場「政治大屠殺」，這些被罷免立委，既未貪汙也未偷懶，為何要被罷免，這是一場不公平、不正義而且走向獨裁的政治活動，喊話「狼行千里吃肉，狗行千里吃屎，人走千里講道理」但這場罷免缺乏正當的理由和邏輯，非基於「道理」。

韓國瑜說，這次松信選民要出來投一張「一輩子沒有看過的選票」，沒有照片，投票單只有9個字，號召所有選民要像一鍋100度的開水一樣沸起來、全部的力量一定要爆炸出去，守護台灣的民主價值。