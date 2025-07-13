一段話惹徐巧芯爆哭！蔣萬安力挺 曝外界熟知「剽悍」的另一面

距大罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今在北市議會成立後援會，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等人力挺，北市長蔣萬安致詞還讓徐巧芯爆哭，蔣曝他所知道的徐巧芯，並高喊「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。

蔣萬安今天上午鐵人輔選行程，幫王鴻薇、李彥秀站台後，接近中午到市議會再度力挺徐巧芯。蔣致詞時表示，徐過去這段期間認真努力，她在立院的堅持努力下，為全民爭取到普發現金一萬元，甚至徐巧芯在立法院的國防外交委員會，每天看徐質詢也都是做足功課，為國軍弟兄發聲，包括提案為軍人加薪，真正做到尊敬軍人；甚至也關心勞工權益，恢復五天國定假日改善過勞，是真正有在做事的立委。

蔣也自爆他與徐巧芯的合作非常密切，包括徐在南松山幫國中爭取校舍改建經費四千多萬元，徐也關心南松山信義的交通軌道建設，目前東延段、環狀線等都要謝謝徐巧芯在中央的協助才能加速核定，現在已全面動工。甚至徐更關心南松山再生計畫，未來要將這塊區域打造文化商業等軸線。

說到這，蔣萬安突然感性發言，提到他所知道的徐巧芯，蔣萬安說，大家不要以為徐巧芯個子嬌小、她很剽悍，就可以躲過民進黨綠營網軍側翼的亂箭攻擊，「我所知道的徐巧芯，其實遍體鱗傷、千瘡百孔，她不是沒有受傷，是帶著傷，繼續往前衝。」