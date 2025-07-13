快訊

溫網／挑戰大滿貫「十全十美」 謝淑薇爭冠對決前搭檔

00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

原來切西瓜方式都錯了？名廚教你2分鐘快速切法而且不沾手

一段話惹徐巧芯爆哭！蔣萬安力挺 曝外界熟知「剽悍」的另一面

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安致詞還讓徐巧芯爆哭，蔣曝他所知道的徐巧芯，並高喊「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。記者曾原信／攝影
北市長蔣萬安致詞還讓徐巧芯爆哭，蔣曝他所知道的徐巧芯，並高喊「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。記者曾原信／攝影

距大罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今在北市議會成立後援會，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等人力挺，北市長蔣萬安致詞還讓徐巧芯爆哭，蔣曝他所知道的徐巧芯，並高喊「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。

蔣萬安今天上午鐵人輔選行程，幫王鴻薇、李彥秀站台後，接近中午到市議會再度力挺徐巧芯。蔣致詞時表示，徐過去這段期間認真努力，她在立院的堅持努力下，為全民爭取到普發現金一萬元，甚至徐巧芯在立法院的國防外交委員會，每天看徐質詢也都是做足功課，為國軍弟兄發聲，包括提案為軍人加薪，真正做到尊敬軍人；甚至也關心勞工權益，恢復五天國定假日改善過勞，是真正有在做事的立委。

蔣也自爆他與徐巧芯的合作非常密切，包括徐在南松山幫國中爭取校舍改建經費四千多萬元，徐也關心南松山信義的交通軌道建設，目前東延段、環狀線等都要謝謝徐巧芯在中央的協助才能加速核定，現在已全面動工。甚至徐更關心南松山再生計畫，未來要將這塊區域打造文化商業等軸線。

說到這，蔣萬安突然感性發言，提到他所知道的徐巧芯，蔣萬安說，大家不要以為徐巧芯個子嬌小、她很剽悍，就可以躲過民進黨綠營網軍側翼的亂箭攻擊，「我所知道的徐巧芯，其實遍體鱗傷、千瘡百孔，她不是沒有受傷，是帶著傷，繼續往前衝。」

聽到這，徐巧芯已經有點被逼哭，不過蔣萬安繼續講，表示一直以來，「徐巧芯為我們衝鋒憲陷陣，為我們與惡勢力搏鬥，現在是為我們勇敢的戰士更多的補給，最有力量的資源就是我們手上這一票」。當蔣萬安提到「我們不能讓勇士孤軍奮戰，不能讓戰士孤立無援，松山信義需要徐巧芯，所有反對勢力需要徐巧芯，蔣萬安需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」，徐巧芯整個爆哭，台下則是加油聲不斷。

北市長蔣萬安致詞還讓徐巧芯爆哭，蔣曝他所知道的徐巧芯，並高喊「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。記者曾原信／攝影
北市長蔣萬安致詞還讓徐巧芯爆哭，蔣曝他所知道的徐巧芯，並高喊「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。記者曾原信／攝影
北市長蔣萬安致詞還讓徐巧芯爆哭，蔣曝他所知道的徐巧芯，並高喊「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。記者曾原信／攝影
北市長蔣萬安致詞還讓徐巧芯爆哭，蔣曝他所知道的徐巧芯，並高喊「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。記者曾原信／攝影
北市長蔣萬安致詞還讓徐巧芯爆哭，蔣曝他所知道的徐巧芯，並高喊「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。記者曾原信／攝影
北市長蔣萬安致詞還讓徐巧芯爆哭，蔣曝他所知道的徐巧芯，並高喊「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。記者曾原信／攝影

蔣萬安 罷免 徐巧芯

延伸閱讀

仇恨值高？盧秀燕：徐巧芯是「喜愛值」最高民代 這3點最讚

館長喊話台灣不可沒徐巧芯 痛批曹興誠才是三姓家奴

管中閔挺徐巧芯曝被綠惡搞她幫發聲 管爺：支持俠女、打倒柯建銘

號召民眾黨支持者站出來！黃國昌挺徐巧芯：民主變「民進黨做主」

相關新聞

一段話惹徐巧芯爆哭！蔣萬安力挺 曝外界熟知「剽悍」的另一面

距大罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今在北市議會成立後援會，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等人力挺，北市長蔣萬安致詞還讓...

質詢聽得很爽！韓國瑜讚徐巧芯像辣椒「越小越辣」 批民進黨大屠殺

第一階段大罷免將於726投票，藍委徐巧芯今舉辦反惡罷聲援活動，包含立法院長韓國瑜也到場支持，直言徐巧芯就像辣椒「越小越辣...

傳民進黨私下訪花蓮魏家談合作罷傅 林右昌：佛曰不可說

全台罷免投票日進入倒數兩周，民進黨秘書長林右昌再次到花蓮掃街。近日有媒體報導，總統府秘書長潘孟安、林右昌曾私下拜訪魏家爭...

影／大罷免成案第1人今投票 遭罷綠營的「她」獨自現身…投票熱度曝光

全國唯一一場綠營罷免案，南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案，今天投票。而今天天氣雖不錯，陸續可見民眾前往投票，但無排...

影／蔣萬安站台相挺 一段感性發言讓徐巧芯落淚

國民黨立委徐巧芯今天上午於台北市議會成立反罷免後援會，藍營多位重量級人士出席，其中北北桃三位市長不約而同都送上擁抱，當蔣...

影／王鴻薇反罷免後援會成立 藍營大咖出席力挺

王鴻薇反罷免後援會上午成立，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、國民黨黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜出席力挺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。