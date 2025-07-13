林右昌指罷傅是花蓮最大公約數 藍營批搞罷免秀

民進黨秘書長林右昌今天到花蓮吉安鄉掃街時表示，罷免傅崐萁已是花蓮最大公約數。國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志則說，民進黨面對外交失敗，不應再靠「罷免秀」掩蓋真相。

林右昌今天和民進黨公職人員前往吉安鄉掃街，他說，罷免傅崐萁無關藍綠白政黨之爭，是跟反共保台與是非黑白有關。

林右昌說，目前花蓮市相對非常穩定，大家意志也非常堅定，所以接下來兩個禮拜就是決戰吉安鄉，未來相關活動，還有包括民進黨公職都會全力投入在吉安鄉，將支持罷免選票催出來。

有關媒體報導民進黨在罷免上和「花蓮魏家」的互動關係。林右昌表示，罷免傅崐萁是花蓮最大的公約數，最大的共識，所有被傅崐萁所欺壓威迫民眾，以及支持反共護台、中華民國派跟台灣派的民眾，大家一起站出來，各種力量都應該要團結在一起。至於「花蓮魏家」或者是其他反傅崐萁的力量，「我想這個是最高機密，佛曰不可說」。

林右昌也談到，傅崐萁在最後階段，會透過組織系統，包括村里長等反罷免，但不是所有村里長都支持傅崐萁，很多村里長私底下都表達支持罷免傅崐萁。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志透過新聞稿表示，林右昌親赴花蓮吉安，居然不是關心關稅衝擊後的中小加工業者，也不是了解農民的出口困境，而是高調參與在野黨立委的罷免行動，試圖用政治鬧劇來掩蓋賴政府對外談判的全面破功。這樣的行徑，不僅令人震驚，更暴露出民進黨整體政權的道德破產與執政無能。

吳建志表示，賴清德政府口口聲聲標榜「外交成果豐碩」、「台美關係史上最佳」，但如今美方祭出的高關稅卻狠狠打臉所有自我吹捧的言論。

吳建志說，民進黨長年押寶單一外交方向，把所有雞蛋放在一個籃子裡，如今美國為自身利益毫不手軟，台灣卻只能被動承受，而執政黨連一句抗議都不敢講，「面對外交失敗，不應再靠罷免秀來掩蓋真相」。