仇恨值高？盧秀燕：徐巧芯是「喜愛值」最高民代 這3點最讚

距大罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今天在北市議會成立後援會，台中市長盧秀燕特地北上幫徐站台。盧秀燕大讚徐巧芯勇敢、正義、行動力，並稱民進黨說徐巧芯仇恨值高，但徐其實是「喜愛值」最高的民意代表。

盧秀燕今天北上力挺徐巧芯，盧說，她從政逾30年，認識上千位民意代表，但她最喜歡的就是徐巧芯。並大讚徐勇敢到不行，為人民勇敢，為國家勇敢，是超勇敢女生。盧說，她形容徐巧芯是小鋼炮；另外，徐很正義、是非分明，站在弱勢、民眾一方；第三，徐巧芯也很有行動力，因有人嘴巴很會講，不過行動力超差，但徐是很有行動力的小鋼炮，「不僅我喜歡她，她的選民也很喜歡她。」

盧秀燕說，徐巧芯是「喜愛值」最高的民意代表，民進黨說她是仇恨值最高是因為民進黨仇恨她，民進黨民意代表都希望徐不要講話，要睜一眼閉一眼，不過徐巧芯是非分別；第二，民進黨也希望徐巧芯不要有行動力，包括5天假還假於民，還有還稅於民，徐都幫民眾做到了，尤其徐站在執政黨的對立面，當然民進黨討厭她，仇恨值是因為民進黨仇恨她，不過徐巧芯是民眾最喜歡的，這才是真正人民的心聲。