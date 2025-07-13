館長喊話台灣不可沒徐巧芯 痛批曹興誠才是三姓家奴

726大罷免第一波投票將登場，立委徐巧芯今早舉行反惡霸後援會成立大會，館長陳之漢也到場支持，喊話民眾「台灣可以沒有賴清德，但是不能沒有徐巧芯」，批評民進黨只剩下鬼打牆，也說不出發動罷免理由，更痛批主導罷免領銜人之一曹興誠才是真正「三姓家奴」。

館長批評，回顧蔡英文完全執政8年，沒有不能過法案，只有想不想過法案，在野黨更曾揭露蔡執政時期，浪費大量公帑、累積巨額債務，更有2兆6000億的「特別預算」，些錢本可用於改善台灣城市建設或協助南部災民重建，但民進黨卻不這麼做。

館長指出，這次颱風重創南台灣，賴清德總統遭民眾痛罵，更重要的是賴在擔任台南市長多年卻未完成治水工程，反而大片開發光電，讓海岸插滿風扇，導致南部風災淹水嚴重，執政黨更透過媒體散布謊言，還抹黑優秀立委，直言像徐巧芯這樣的立委「為什麼要被罷免？」

館長說，台灣人要清醒站出來，726投下不同意罷免，「台灣可以沒有賴清德，但是不能沒有徐巧芯」，且民進黨立委面對媒體訪問拼命躲避記者，甚至他公開邀請民進黨人士上直播接受提問時沒有人敢來。

而民進黨日前被批評黃國昌是「三姓家奴」，館長也反嗆，發起大罷免活動之一的曹興誠賺紅錢卻罵中國人，曾搞統一又回來搞台獨，且擁有新加坡護照，在道德上還有外遇與性騷犯互動等爭議，這種立場與道德有瑕疵者，才是真正「三姓家奴」，呼籲民眾一定要出來投下不同意罷免，「打賴清德一巴掌」。