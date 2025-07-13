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傳民進黨私下訪花蓮魏家談合作罷傅 林右昌：佛曰不可說

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民進黨秘書長林右昌（右四）今天到花蓮三角市場掃街，針對爭取「花蓮魏家」合作，只說「佛曰不可說」。記者王思慧／攝影
民進黨秘書長林右昌（右四）今天到花蓮三角市場掃街，針對爭取「花蓮魏家」合作，只說「佛曰不可說」。記者王思慧／攝影

全台罷免投票日進入倒數兩周，民進黨秘書長林右昌再次到花蓮掃街。近日有媒體報導，總統府秘書長潘孟安、林右昌曾私下拜訪魏家爭取合作，對此林右昌表示，各力量要團結，合作對象是「最高機密，佛曰不可說」。縣議會國民黨黨團回應，花蓮要的是產業生機，不要罷免政治清算。

罷免團體「曙光花蓮」今天早上到吉安鄉三角市場掃街，林右昌與綠營黨公職一起拜票，罷團手拿罷免旗子及國旗，喊出「心中有國旗、罷免傅崐萁」口號。

花蓮魏家大哥魏嘉賢當選花蓮縣議員，二哥魏嘉彥當上花蓮市長，小弟魏鈺晟則選上市民代表，都是高票當選，父母皆曾任縣議員，是花蓮市重要政治勢力。外傳潘孟安與林右昌都曾拜訪魏家，開出民進黨2026不提名縣長條件談合作。

林右昌受訪指出，罷免傅崐萁最大的共識，是所有被欺壓威迫的民眾，還有包括反共護台、中華民國派跟台灣派的民眾，大家一起站出來，各種力量都應該要團結在一起；至於是否爭取魏家或其他反傅的力量，「這個是最高機密，佛曰不可說」。

昨天花蓮縣政府客家事務處舉辦「客庄鳳梨饗宴」，有罷團藉機喊出「支持國民黨、罷免傅崐萁」，令縣長徐榛蔚略顯尷尬，隨行的國民黨議員林玉芬則回嗆「支持傅崐萁、反對惡罷」。

林右昌表示，花蓮縣府在很多的公共活動上宣傳反罷免，這是遊走在灰色地帶，也違反行政中立，當然過去到現在為止這樣的例子絕對不少。呼籲所有花蓮支持正義，支持是非黑白的鄉親們，不管是小場的聚會，或是大場的活動，如果可以的話，有這些違反選罷法事實情事，希望大家能鼓起勇氣積極檢舉，不管是錄音還是錄影，都可成為犯罪事實的證據。

花蓮縣議會國民黨黨團發言人吳建志說，嚴正呼籲林右昌與民進黨政府馬上停止罷免行動，將所有資源與關注轉向因美國關稅受創的農工族群，「要拚經濟，不要搞政治」，不接受政府用政治口水掩飾外交無能。黨團將持續監督中央，與民眾站在一起，守護就業、產業與花蓮的未來。

花蓮縣議員魏嘉賢（左一）、花蓮市長魏嘉彥（左四）兄弟倆皆出身花蓮魏家，外傳綠營談合作罷免立委傅崐萁。本報資料照片
花蓮縣議員魏嘉賢（左一）、花蓮市長魏嘉彥（左四）兄弟倆皆出身花蓮魏家，外傳綠營談合作罷免立委傅崐萁。本報資料照片

議員 花蓮縣政府 罷免 民進黨 林右昌 國民黨 傅崐萁

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