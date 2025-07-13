影／大罷免成案第1人今投票 遭罷綠營的「她」獨自現身…投票熱度曝光

全國唯一一場綠營罷免案，南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案，今天投票。而今天天氣雖不錯，陸續可見民眾前往投票，但無排隊人潮，陳玉鈴今獨自現身投票，她表示，她就是平常心，而不論結果為何，她都不會停下腳步。

陳玉鈴今上午許騎著機車獨自現身竹山高中右側，她精神看起來相當不錯，到場後向媒體、員警及投開票所人員點頭致意，也與里民鄉親打招呼互動，後續完成投票。她表示，從遭惡罷以來，她心情平靜看待這件事，昨晚也是一如往常。

陳玉鈴說，她自認無愧天地、良心，更無愧鄉親，就是平常心，還是平常的努力比較重要，也相信上天有在看，今天就是順天意而行，希望對台灣是好的、是健康的，她也是為了這塊土地在努力，不論結果為何，她都不會停下腳步。

她進一步表示，她還有很多事情還沒完成，從她2014年當選鎮民代表到現在，一直都是走在一條很困難的路，像是歷史現場保存與活化、山區自來水延管等還有很多需要她去走，所以她從來就沒有空閒時間，甚至沒私人時間，她仍希望能繼續被鄉親、被這塊土地好好利用，幫大家把事情做好。

至於外界將今天看成是726罷藍委的前哨戰，陳玉鈴則不認同，她說，全台大罷免是31比0，所以她都自嘲這個0就是陳玉鈴，雖然她是全台唯一被罷的綠營議員，但她沒做錯事也沒通匪，但說是前哨戰是誇大其辭，應該是對方故意操作。