快訊

溫網／挑戰大滿貫「十全十美」 謝淑薇爭冠對決前搭檔

00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

原來切西瓜方式都錯了？名廚教你2分鐘快速切法而且不沾手

反大罷免 李四川：大罷免要花10多億 可讓北市班班喝鮮奶12年

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
台北市副市長長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供

台北市副市長李四川今天連跑新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。李也說，大罷免花費要10多億，足夠讓北市推班班有鮮奶12年，大罷免根本是勞民傷財。

李四川近期接連跑板橋、中和等地為國民黨立委助講，展現高人氣。遇到不少支持者鼓勵他備戰2026新北市長一役，李四川今天在三芝場助講提到，他當公務員40年，埋首在工程領域，習慣拿鐵鎚做事，不太習慣拿麥克風說話。

李也說，做工程規則是做失誤了才要重做，哪有明明有做好卻要拆掉的道理，大罷免完全沒道理，要罷免認真問政的立委實在說不過去。

李也感嘆，台灣最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。李談到，聯電創辦人曹興誠跳出來推動大罷免，曹去當新加坡人，到大陸帶妹妹，「到底誰親共？」

國民黨新北立委洪孟楷面臨罷免考驗，他不敢輕忽，全力應戰，洪選區橫跨新北6個行政區，洪今天上午在淡水、三芝辦政策說明會，洪團隊今天下午將在醒吾科大體育館辦大型反罷造勢，邀來新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等大咖助陣，藍白合體對抗罷免。

台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供
台北市副市長李四川今天到新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。圖／立委洪孟楷團隊提供

罷免 李四川 國民黨

延伸閱讀

北市赴台南救災 李四川臉書發文引台南網友留言：還沒來電

石門力挺洪孟楷 劉和然：全民普發1萬元免得民進黨政府亂花

李四川中和陪張智倫反罷免 批民進黨「就是獨裁」

李四川到新北替張智倫助選 里長嗨喊「副副得正」

相關新聞

一段話惹徐巧芯爆哭！蔣萬安力挺 曝外界熟知「剽悍」的另一面

距大罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今在北市議會成立後援會，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等人力挺，北市長蔣萬安致詞還讓...

質詢聽得很爽！韓國瑜讚徐巧芯像辣椒「越小越辣」 批民進黨大屠殺

第一階段大罷免將於726投票，藍委徐巧芯今舉辦反惡罷聲援活動，包含立法院長韓國瑜也到場支持，直言徐巧芯就像辣椒「越小越辣...

傳民進黨私下訪花蓮魏家談合作罷傅 林右昌：佛曰不可說

全台罷免投票日進入倒數兩周，民進黨秘書長林右昌再次到花蓮掃街。近日有媒體報導，總統府秘書長潘孟安、林右昌曾私下拜訪魏家爭...

影／大罷免成案第1人今投票 遭罷綠營的「她」獨自現身…投票熱度曝光

全國唯一一場綠營罷免案，南投縣第四選區民進黨縣議員陳玉鈴罷免案，今天投票。而今天天氣雖不錯，陸續可見民眾前往投票，但無排...

影／蔣萬安站台相挺 一段感性發言讓徐巧芯落淚

國民黨立委徐巧芯今天上午於台北市議會成立反罷免後援會，藍營多位重量級人士出席，其中北北桃三位市長不約而同都送上擁抱，當蔣...

影／王鴻薇反罷免後援會成立 藍營大咖出席力挺

王鴻薇反罷免後援會上午成立，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、國民黨黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜出席力挺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。