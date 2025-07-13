反大罷免 李四川：大罷免要花10多億 可讓北市班班喝鮮奶12年

台北市副市長李四川今天連跑新北三芝、淡水為立委洪孟楷反罷免助講，李感嘆，台灣現今最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。李也說，大罷免花費要10多億，足夠讓北市推班班有鮮奶12年，大罷免根本是勞民傷財。

李四川近期接連跑板橋、中和等地為國民黨立委助講，展現高人氣。遇到不少支持者鼓勵他備戰2026新北市長一役，李四川今天在三芝場助講提到，他當公務員40年，埋首在工程領域，習慣拿鐵鎚做事，不太習慣拿麥克風說話。

李也說，做工程規則是做失誤了才要重做，哪有明明有做好卻要拆掉的道理，大罷免完全沒道理，要罷免認真問政的立委實在說不過去。

李也感嘆，台灣最大問題不是壞人太多，而是好人太沉默。李談到，聯電創辦人曹興誠跳出來推動大罷免，曹去當新加坡人，到大陸帶妹妹，「到底誰親共？」