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憂藍綠對決氛圍不利投票 罷團打保台牌爭取最大公約數

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
圖為反共護台志工聯盟在台北濟南路舉辦罷免公民開講晚會，民眾高舉「大罷免、大成功球」。本報資料照
圖為反共護台志工聯盟在台北濟南路舉辦罷免公民開講晚會，民眾高舉「大罷免、大成功球」。本報資料照

罷免進入肉搏戰，民進黨全力助攻，賴清德總統也透過「團結十講」大出場隔空打牛，卻意外激發反綠情緒，由於罷免選區多為藍大於綠或五五波，罷免團體憂心若藍綠對決氛圍激化，不只失去正當性，也不利投票結果，因此多個罷團在空戰上仍定調這局為保衛國家及主權，盼爭取最大公約數。

24名國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日登場。由聯電創辦人曹興誠領軍的反共護台聯盟，日前攜手民進黨啟動「護國大遶境」環台造勢，與此同時，賴清德也啟動「團結國家十講」，綠營黨公職則協助掃街、站台，力催投票率。

但綠營始料未及的是，賴清德團結演說並未達成預期效益，還因爭議頻傳，導致民進黨內捏把冷汗。一名黨內人士提到，無論是「雜質說」，或是出現史實上的誤解，都讓在野黨彷彿「撿到槍」，最終團結的不是國民，而是藍白陣營。

目前罷免成立的選區大多為藍大於綠或五五波，國民黨除了倚靠地方執政資源加強反罷，多數藍委也複製比照「謝國樑模式」轉向低調，讓罷團嗅到危機，罷團幹部評估，若藍綠對決氛圍濃厚，勢必不利投票。

而曹興誠也不只一次強調罷免非「藍綠對決」而是保護台灣，更發文稱賴的團結演講「有些離題」，期盼能加入抗共保台的論述，畢竟國安是總統最重要的職責，被解讀為有意將空戰主軸拉回保衛台灣，在關鍵時刻搶救罷免席次。

民進黨人士評估，大罷免發酵初期，黨內早預料最終會走向藍綠對決，曹興誠之所以要淡化藍綠對決標籤，自然有戰略考量，不少罷團成員也是以此為信念推動罷免，爭取護台最大公約數；但論現實，陸戰布局紮實更重要，以綠營基本盤保底才安全。

該人士指出，民進黨立委「51戰隊」全台後援團正式啟航開跑，分批前往各縣市報告立法院現況，加上以議員為主幹的黨公職協助掃街、開客廳會，中央黨部多名幹部也進駐重點罷區作戰指揮，盼在倒數階段拉抬罷免氣勢，一舉擴大罷免席次。

賴清德 罷免 綠營 民進黨 國民黨

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