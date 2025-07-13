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藍白聯手反惡罷擴大宣傳 訴求對賴清德投不信任票

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北即時報導
國民黨在台中迷你蛋舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，展現藍白合氣勢。記者黃仲裕／攝影
國民黨在台中迷你蛋舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，展現藍白合氣勢。記者黃仲裕／攝影

罷免第三階段投票進入倒數，藍綠白各大陣營周末行程滿檔，其中藍白也把握機會聯手反制，擴大宣傳、訴求反惡罷投不同意票是對總統賴清德投下不信任票。國民黨近日已發布「神秘中分男子」打麻將翻桌影片，再加上近期一連串猛批賴清德總統，後續如何擴大宣傳及效應也引起關注。

國民黨主席朱立倫表示，民眾已經看清楚大罷免在賴總統領導下，是一位不顧民生、只搞鬥爭的總統，尤其現在完全是跟民意對著幹，發現金這件事情當作好像是民眾得到的恩典，就連救災的時候對民眾都可以這麼無情，還叫民眾自爬屋頂去修磚瓦，完全沒有站在民眾這一邊，一個脫離民意的總統一定要給他一些教訓。

國民黨立委李彥秀今天受訪時也說，無差別大惡罷已造成社會對立，操作大惡罷的結果，民進黨勢必也會付出相對代價；賴總統嘴巴說要團結大家，但各地都因大罷免爭吵對立，社會因此被撕裂。

民眾黨主席黃國昌近日寄發黨員信，直指台灣社會撕裂到前所未見的境地，人民真正關心的民生經濟、民進黨曾經許諾的重要改革，賴總統在過去一年卻徹底繳白卷，執政成績一片蒼白，不思反省反而變本加厲，反而以「團結」為名的演講將反對者斥為「雜質」，專制獨裁的心態表露無遺。

黃國昌以此發出黨員動員令，民主前輩用血淚換來的自由民主，民眾黨無法容忍被葬送於此，拜託所有支持台灣民眾黨、民眾黨前主席柯文哲及台灣民主法治的好朋友，大家共同為台灣民主起身行動、一起為司法正義勇敢奮鬥，「7月26日請大家一定要出門投下『不同意罷免』，守住監督制衡的力量與民主法治的火苗。」

此外，民眾黨將在7月20日舉辦反惡罷集會活動，號召支持者聚集民進黨部向賴總統發出怒吼，訴求投下不同意票就是對賴總統投下不信任票，同時配合8月23日的登場的重啟核三公投，藍白兩黨立委也預計聯合宣傳。

民眾黨先前宣布籌組「青年宣講團」，7月起深入社區宣傳反罷免行動、重啟核三公投案，目前陸續在全台舉辦百場小型說明會，同時著手規劃在北中南重點縣市舉辦大型活動，黃國昌也呼籲黨公職全心全力投入、深入地方舉辦座談會，藉此廣邀社會賢達加入並推動公投顧問團，而青年宣講團也會深入全國各地宣傳。

有民眾黨立委私下透露，目前全力協助藍營反制惡罷，整個7、8月行程也早已滿檔，「只要他們來邀請，我們就一定會去」，罷免投票與公投案時程脫鉤，確實會有投票率較低的隱憂，因此也不排除藍營聯手宣傳公投。

黃國昌 賴清德 罷免 民進黨 國民黨 台灣民眾黨

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