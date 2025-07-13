綠狙擊9+3藍委 盧秀燕批賴清德：不搞正事專搞鳥事

台中市長盧秀燕今早赴國民黨立委李彥秀在台北內湖的反罷免造勢場助講，她批評賴清德總統面對災民卻說無法幫忙，怎麼不帶著黨公職進駐災區？表現得事不關己、無所事事。另外，傳出綠營規畫「9+3狙擊名單」，盧反嗆，賴清德520就職周年後，7月份就說要「放青鳥出來」搞罷免，這叫「總統不搞正事，專搞鳥事」，把國家搞得烏煙瘴氣。為什麼不把力氣用於救災？

丹娜絲颱風重創南台灣，盧秀燕昨前往國民黨台中市北屯區松竹寺舉辦「不同意罷免」守護民主宣講時表示，賴清德應以民進黨主席身分要求停止大罷免，全力投入救災。她今前往李彥秀造勢場，再批賴只顧罷免，不顧救災。

盧秀燕表示，颱風侵襲已一周，民不聊生，包含嘉義、台南、屏東甚至高雄，台南民眾都發出求救「家鄉泡爛了」，滿目瘡痍，台南出身的賴總統卻無法幫忙，說沒有辦法、國軍沒辦法幫忙，並請民眾自救，這是總統的態度嗎？

盧秀燕批評，怎麼會沒有人手？民進黨黨中職人員全國至少上千位，這時候就應該幹正事，全部進駐到南部各城市，但直到昨天為止，所有災民仍不斷求救，對比無所事事在搞罷免，真的讓人看不下去。呼籲帶著所有公職人員進駐到台南等縣市，不要再搞罷免。

「大家都在看總統的態度」盧秀燕認為，如果賴總統此時還讓民進黨、各部會無所事事、事不關己，讓災民哀嚎，真的是非常不適任。賴總統曾說周五就能全面恢復供電，結果台南到今天還未復電，講話跳票；各部會首長、各部會人員、黨工在幹嘛呢？

盧秀燕還說，賴清德520就職周年後，7月份就說要「放青鳥出來」搞罷免，這叫「總統不搞正事，專搞鳥事」，把國家搞得烏煙瘴氣，她還帶領現場民眾一起複誦這一句。

盧秀燕呼籲，有道理的事情要繼續講，講到賴總統聽到人民的聲音，請賴總統帶著各部會首長、黨公職等盡速進駐到南部各鄉鎮去救災、復建，這才是照顧人民最好的方法。

另外，傳出綠營規畫「9+3狙擊名單」，盧秀燕反嗆，為什麼不把這力氣用於救災上呢？為什麼不帶人進駐呢？如果災都不救，賴總統毫不在乎民眾，毫不在乎國家。