管中閔挺徐巧芯曝被綠惡搞她幫發聲 管爺：支持俠女、打倒柯建銘

距大罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯上午成立後援會，台大前校長管中閔現身力挺。管致詞自爆他過去被民進黨「搞」，徐巧芯就曾為他站講來發聲，管稱讚徐是立法院「俠女」，籲大家反惡罷，支持徐巧芯是對抗邪惡的柯建銘，籲打倒柯建銘，不要讓柯建銘得逞。

徐巧芯今天在北市議會成立後援會，包括立法院長韓國瑜、黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、館長、北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等人力挺，其中不在原本名單內的台大前校長管中閔也現身站台。

管中閔致詞時提到，大家都知道大罷免最後的影武者，就是坐在凱道那一邊那個；還有操作所有事的那個人就是拿拐杖打徐巧芯的，呼籲大家反對大罷免，支持徐巧芯、支持台北市優秀立委，要大家726站出來，對抗邪惡的柯建銘，打倒柯建銘，不要讓柯建銘得逞。

管中閔也大讚徐巧芯是立法院的「俠女」，徐巧芯站出來就是替一般社會中堅沈默的多數民眾發聲，希望大家726之前務必要出來打電話、傳Line等，呼籲更多人站出來投不同意票。

管自爆他跟徐巧芯認識很久，不過過去沒有密切合作，因為他沒有參加選舉，但過去曾被民進黨「搞」，不過徐巧芯都會站出來為他發聲，徐巧芯是站在社會公益、法制的這一邊，看到不公不義的事情，就是會看到個子不高的徐巧芯「個子並不大，不過氣場強大」，徐手一揮就有「諸斜莫近、諸惡沒入」的氣勢，呼籲大家應該要守住她，對抗邪惡民進黨的執政勢力。

管中閔提到，台灣經過這幾十年來的民主洗禮，選出來喜歡的人很高興，不喜歡了也是三年後再來，但現在民主卻要被惡質的民進黨打破，尤其罷免應該是例外，現在民進黨卻要搞成大罷免，這是徹頭徹尾民主的倒退，一旦今天走上這條例，慢慢就會走上專制，走上法西斯，一但走上專制法西斯，民主信任沒有了，可能發生在柯文哲身上的事情，就會發生在每一個人身上；發生在彭振聲的事情，也可能發生在自己身上。