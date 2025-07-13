大罷免護國大遶境今早竹南保民宮出發車隊遊行 喊苗栗不缺席

大罷免苗栗縣未成案，護國大遶境遊行苗栗沒有缺席，今天上午從竹南鎮保民宮出發，客委會前主委楊長鎮還向國民黨黨員喊話，呼籲一起挺身而出，共同救台灣。

護國大遶境今天上午9點在竹南鎮保民宮集合出發，楊長鎮、民進黨苗栗縣部主委陳詩弦、縣議員徐筱菁、羅貴星、邱毓興、陳光軒、陳品安、陳春暖，及苗栗縣第二選區罷免案領銜人陳翊綾等人參加。

楊長鎮喊話國民黨黨員，表示很多國民黨的黨員，也是愛台灣的，這些保台的正藍軍，應該也要站出來，一起參與大罷免，改變國民黨，讓國民黨真正像一個台灣的民主政黨，只有你們站出來才能夠成功，才能夠救你們的國民黨，才能夠救台灣。

陳翊綾說，這是一場民主的集體覺醒，更重要的是這段期間，苗栗罷團志工沒有解散，而是為了共同守護的民主，轉而走進全台各縣市。