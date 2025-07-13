陳菁徽批罷團「智障」引爭議 黃國昌緩頰：最重要捍衛台灣民主

第一階段大罷免將於726投票，藍委陳菁徽日前為台中立委黃健豪造勢脫口稱罷團是「智障」引發熱議，民眾黨主席黃國昌緩頰，宣講場合情緒叫嗨難免用詞有些不清楚，但最重要是要守護台灣民主自由，不讓民進黨抹黑造謠，繼續獨裁專制。

國民黨立委陳菁徽昨天出席台中反罷免宣講活動提到，在電視前看到貪官污吏都會感到憤怒，脫口「這些罷團很智障」，呼籲支持者站出來投下「不同意罷免票」，才能展現立場，若支持者不表態，等於是支持罷免，引起不小爭議，更淪為綠營攻擊對象。

民眾黨主席黃國昌今天出席藍委徐巧芯反惡罷活動表示，宣講現場難免情緒會比較嗨一點，一些形容詞用語比較不清楚，但相信陳要捍衛的是台灣民主，過去這段時間，不管是民進黨還是罷團各式各樣的造謠模糊抹黑其實已經讓絕大多數人民的視頻看不下去。

黃國昌說，隨著民進黨發動726的大罷免將近，這類抹黑、造謠一個一個通通放出來，現階段最關鍵是要怎麼守住台灣的民主自由，絕對不能夠讓民進黨繼續專制獨裁下去。