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號召民眾黨支持者站出來！黃國昌挺徐巧芯：民主變「民進黨做主」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
726大罷免第一波投票將登場，立委徐巧芯今早舉行反惡霸後援會成立大會，包含民眾黨主席黃國昌也前來力挺。記者洪子凱／攝影
726大罷免第一波投票將登場，立委徐巧芯今早舉行反惡霸後援會成立大會，包含民眾黨主席黃國昌也前來力挺。記者洪子凱／攝影

726大罷免第一波投票將登場，北市藍營5席立委面臨罷免危機，立委徐巧芯今早舉行反惡霸後援會成立大會，包含民眾黨主席黃國昌也來力挺，黃痛批，民進黨無視國會通過法案，還想不依照立法院通過法案編預算，民主淪為「民進黨做主」，呼籲民眾黨支持者站出來投下不同意罷免，守護台灣民主原則。

黃國昌表示，過去這一年在國民黨與民眾黨努力下，幫民進黨實現非常多跳票法案與改革，去年推動行政官員到立法院質詢要說實話否則應負擔法律責任，但民進黨「不意外」反對，痛批如果提出法案是要監督民進黨，「在他們眼裡都違憲、違法」。

黃國昌說，當時表決有民進黨立委跑到他桌子前面挑釁、嗆聲，徐巧芯更力挺他強調這是大家一個人的事，不是他一個人的事，今天他也告訴徐，「罷免徐巧芯不是她一個人事，是大家的事。」

談到近日通過「還稅於民」法案，媒體報導行政院不依照立法院通過法案編預算，黃國昌痛批，民進黨民主就是「民進黨做主」，既然可以無視國會通過法案，質疑哪一個民主國家行政部門可以像民進黨惡霸，因此要捍衛台灣民主原則，對抗民進黨胡搞瞎搞踐踏台灣民主法治，雖然民眾黨都是不分區立委，但仍會站在第一線，號召民眾同下「不同意罷免」。

黃國昌 罷免 民進黨 民眾黨 徐巧芯

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