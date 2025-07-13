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太危險？2天3度為王鴻薇站台 蔣萬安曝民調、提反惡罷關鍵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天一早9點20分為王鴻薇中山區反惡罷後援會成立站台，包括立法院長韓國瑜、黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜陸續到場支持。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天一早9點20分為王鴻薇中山區反惡罷後援會成立站台，包括立法院長韓國瑜、黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜陸續到場支持。記者林麗玉／攝影

距大罷免投票倒數2周不到，北市長蔣萬安今鐵人行程，一早再與王鴻薇合體，由於這已是2天內三度為王站台，是否王鴻薇這一區真的危險？蔣今說，這一區對他太重要，不僅中山區過去是他選區，尤其他看過民調，支持王民眾非常多，但關鍵是投票率

蔣萬安今天一早9點20分為王鴻薇中山區反惡罷後援會成立站台，包括立法院長韓國瑜、黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等人也陸續到場支持。蔣今第一場選擇幫王鴻薇站台，蔣直言，這一區對他來說太重要了，現在反惡罷的狀況很艱難，因為他看到民調數據，支持王鴻薇的民眾非常多，但關鍵就是在投票率。呼籲鄉親支持王鴻薇支持蔣萬安，就是726出來投不同意罷免。

蔣萬安也透露，他看到民調支持王鴻薇的中山北松山區比例很高，對王的表現給予肯定，不過會不會出來投票？很多人說可能不會，這會讓王鴻薇非常危險，讓我們感到非常危險，所以我們守住中山區、守住王鴻薇、守住蔣萬安。

王鴻薇也說，她選區真的是危險區，不過她非常有信心，希望她的努力民眾出來投不同票，不同意罷免民眾絕對是多過於同意罷免，反對這次罷免的，都要出來投票。

蔣萬安致詞時也跟民眾報告做三件事，第一是什麼是大罷免；第二是能做什麼？第三是為什麼要大家幫忙拉票。蔣說，賴清德發動罷免，只是因為現在民進黨是立法院少數，沒有像以前行政立法一把抓，國民黨有監督制衡力量，因為賴不滿意，這是「選輸就翻桌，我絕對不能接受的事情。」

蔣萬安也提到，日前通過的全民普發現金一萬元，王鴻薇頂住壓力，這也是百姓心聲，她做到了，不能讓王鴻薇孤軍奮戰、孤立無援，不能讓賴清德的陰謀得逞，「我們唯一擁有的就是手中的選票投下不同意罷免」。

蔣萬安說，政府去年稅收超收5200多億元，完全不用舉債，這是用人民納稅錢超收要還給大家，包括為大家爭取5天休假，讓大家不再過勞，更重要王知道中山北松山區的民眾常常面臨跳電、停電、電價可能上漲，她堅持爭取核電延役等。

蔣萬安今天一早9點20分為王鴻薇中山區反惡罷後援會成立站台，包括立法院長韓國瑜、黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等人也陸續到場支持。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天一早9點20分為王鴻薇中山區反惡罷後援會成立站台，包括立法院長韓國瑜、黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等人也陸續到場支持。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 罷免 王鴻薇 民調 投票率 國民黨

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