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藍營6大咖首聚力挺「優秀」 李彥秀：主流民意反對大惡罷
國民黨立委李彥秀今一早舉辦「挺優秀」反罷免造勢，立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫及台中市長盧秀燕等4個國民黨執政直轄市長都將到場，是選前首次黨內大咖總動員造勢場，現場活動還沒開始即破千人集結並熱情呼喊口號。李彥秀表示，民眾早就看清民進黨大惡罷勢在必行，但眾多民調也指出主流民意是反對大惡罷。
大罷免投票進入倒數兩周關鍵時刻，李彥秀今早於台北內湖明湖國中舉辦「反惡罷 挺優秀」港湖團結誓師大會，李彥秀親自於場地門口迎接民眾，一一熱情問好。活動還沒正式開始，現場就湧入破千人，原先準備好的位置已經不夠坐，民眾也不斷呼喊口號，非常熱情。
除現場人潮滿滿外，國民黨眾多重量級人士也規畫今陸續到場，除韓國瑜、朱立倫外，包含台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等4都市長，前中廣董事長趙少康也會到場力挺，民眾黨立委張啓楷及港湖區藍白市議員也將到場，營造在野大團結氣勢。
李彥秀表示，從2月以來，大家就清楚看到民進黨大惡罷勢在必行，這是將近每一區的罷免，所以自己從2月開始就勤走基層，辦客廳會，用能接觸到民眾的各種方式，說明每一個法案，跟民眾與對話、溝通，最後結果就交給民意去投票，其實各多份數民調都指出，主流民意是反對大惡罷，因為無差別大惡罷已造成社會對立，操作大惡罷的結果，民進黨勢必也會付出相對代價。
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