南投議員陳玉鈴罷免案投開票 5萬7207人有投票權
南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案今天投、開票，投票人數為竹山鎮、鹿谷鄉共計5萬7207人。
民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案上午8時至下午4時舉行投票，選區為鹿谷鄉、竹山鎮，投票人數2鄉鎮共5萬7207人，分別為竹山鎮4萬3164人、鹿谷鄉1萬4043人；根據南投縣選舉委員會罷免案罷免公告，投票攜帶身分證、印章及投票通知單，未帶投票通知單請記住投票通知單號碼，於領票時告知發票管理員。
公職人員選舉罷免法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上為通過；有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足規定數額者，均為否決。
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