韓助陣丁學忠 蔣力挺王鴻薇

罷免案投票日逼近，藍營大咖昨天紛紛回防本命區為國民黨籍立委助陣。立法院長韓國瑜回雲林縣為第一選區立委丁學忠站台，韓痛批大罷免形同屠殺、政治謀殺「不是民主政治，是政治鬥爭」，若成功，台灣打拚卅多年的民主將變一場空，呼籲大家投不同意票，制止不合理的罷免。

台北市長蔣萬安昨領銜五名國民黨台北市立委，公布台北隊反惡罷廣告，宣告反惡罷進入最緊要關頭。

韓國瑜表示，丁學忠表現認真，不解為何要被罷免，這次大罷免有很多優秀的立委都在列，認真的立委沒有理由要被罷免，大罷免若成功，台灣將恢復到只有一個政黨掌握所有資源，只有一種聲音，絕不能讓這種情形發生，尤其他長住雲林，若丁被罷免，他要如何在立法院為人民做事，「不就漏風了！」

國民黨台北市立委王鴻薇選情告急，黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人力挺，連台大前校長管中閔都站台助陣。

蔣萬安呼籲本命區內的國民黨支持者要去投票，他透露民調分析，支持王鴻薇的比率非常高，出來投票比率就很低；民進黨的支持者投票率則高達九成，「現在她很危險」。

國民黨黨主席、桃園「老縣長」朱立倫連續三天回守桃園，前晚先後為立委呂玉玲、呂明哲站台，昨晚相挺立委涂權吉，今天還要出席立委牛煦庭反惡罷演講會。朱立倫批民進黨只有奧步，呼籲大家出來投不同意票。