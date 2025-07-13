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盧秀燕、黃國昌 台中同台反罷

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰江良誠簡慧珍劉明岩／連線報導
台中市長盧秀燕（圖中右）、民眾黨主席黃國昌（圖中左）昨首度合體反罷免。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（圖中右）、民眾黨主席黃國昌（圖中左）昨首度合體反罷免。記者黃仲裕／攝影

罷免投票倒數十三天，台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌昨首度在台中同台反罷免，從中台灣吹起反攻號角。盧秀燕砲火全開，數次點名兼任民進黨主席的賴清德總統，應該停止罷免立即去救災，率領黨公職每天去南部勘災；盧帶頭喊「賴總統不要再亂搞了」，讓大罷免大失敗，賴總統才知道要好好執政。

黃國昌說，他曾說「台中的事就是台灣民眾黨的事」，如今台中有事，朋友有難，團結一致並肩作戰。

罷免團體發起的護國大遶境昨車隊經台中市區，晚間與反共護台總動員造勢會合，支持者喊「大罷免大成功」。

「戰鬥藍」趙少康昨在台中洲際迷你蛋舉行「拚經濟反惡罷」晚會，集結藍白大咖到場，現場七千名藍白支持者，場內外擠得水泄不通，高喊「反惡罷」。

盧秀燕說，南部颱風淹大水，嘉義縣市、台南市求救，她二話不說隔天派台中隊出發，已經去南部救災五天了，結果民進黨在「舞（搞）」政治」，很多災民對總統說「你怎麼現在才來」。

盧秀燕反問，民進黨主席、秘書長、各地黨公職加起來也有千人，不能去南部救災嗎？過去南部縣市最支持民進黨，如果總統、行政院都無情，鬧水災連自己人都不救，未來有更大災害或者戰爭，這個政府會救大家嗎？

盧秀燕帶領七千名藍白支持者高喊「賴總統不要再亂搞了」。記者黃仲裕／攝影
盧秀燕帶領七千名藍白支持者高喊「賴總統不要再亂搞了」。記者黃仲裕／攝影

盧秀燕說：「賴總統你應該留在南部，跟災民站在一起，帶著黨公職每天去勘災、救災，才對得起投你票的人。」

黃國昌說，當年反對刑法一百條，要揮別威權，現在拿到權力的民進黨忘了當年承諾，當民進黨立法院黨團總召柯建銘說要用刑法一百條對付在野黨立委，不僅是歷史荒謬，更是掌握權力的墮落。

黃國昌說，為掩飾錯誤能源政策，批鬥、抹黑在野黨，過去人民補貼台電三千億，現在還要威脅人民，不給錢就要漲電價？請教賴清德總統，這麼多綠能貪腐，為什麼虧損的是人民的納稅錢？賺飽飽的、吃得肥滋滋的都是綠營權貴？

黃國昌 罷免 盧秀燕

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