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新聞眼／政黨對決 比誰催出更多支持者

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

距離大罷免第一波投票日剩兩周，以大選的角度來看，本周已進入小黃金周，罷免方和反罷方各自全台拚場。目前無論藍綠皆評估，在雙方都主打熱戰，上升至政黨對決的情況，各罷區達到百分之廿五投票率應不成問題，誰能催出更多基本盤，就能有較大的獲勝機會。

民進黨早在兩周前定調，結合罷團把大罷免當選戰打，自此展開辦全台活動、黨公職站路口等綠營慣用動員招式。罷免戰不同於一般選戰的是，罷免方通常相較於反罷免方，會有較強出門投票動機，綠營某種程度占有先天優勢，如意算盤是只要複製一年前大選那套戰法，再次動員同一批泛綠民眾，評估就大局在望。

不同以往的是，罷免畢竟非常態，缺乏正當性又短時間重複動員，綠營基本盤也出現疲乏，許多民進黨立委站路口後都滿臉憂心地說，「情況不熱烈，和大選時民眾給的反應回饋差很多」。

民進黨苦思下，祭出最後一張王牌，出動賴清德總統「團結台灣十講」當催票機，不求中間選民有感，只求吹口哨召喚淺綠選民歸隊；孰料，賴總統提油救火，演講內容接連出包，索性藉颱風勘災為由，無限期暫停接下來的演講，不僅沒有「團結台灣」，甚至連「團結綠營」都沒做到，替罷免結果再添變數。

藍營部分，同樣定調熱戰應對，各藍營縣市首長在最後時刻也投入，同樣意在催出藍營基本盤。反罷免陣營評估，雖然作為防守方動員會較為艱辛，但以藍加白一年前大選能獲得約六成選票來看，母數較大能分攤掉部分動員壓力，並有明顯劣勢。

反罷方的劣勢在於，藍白雖然在立院居多數席次，近來也積極祭出民生利多，多放假、替國軍爭取福利、全民普發現金等，但總結這一年來在國會表現仍是爭議不斷，也成為綠營強攻箭靶，能否藉由近期議題的操作力挽狂瀾，重獲選民青睞，仍有待最後衝刺。

最後，大型全國選戰除了國內攻防外，國際政治變化在最後關頭，往往扮演決定性影響，目前懸而未決的美國對等關稅尚未出爐，美方若在這兩周內公布對台稅率，很可能對大罷免投下震撼彈，藍綠皆要嚴陣以待。若美國拖到七二六罷免後才公布稅率，政治意涵就更有意思了。

罷免 民進黨 國民黨

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