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罷免激戰 綠狙擊9+3人 藍拚投票率

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導
大罷免首波投票日為七二六，藍綠各有激戰區，綠營規畫出「九加三名單」，包括台北立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇；新北立委葉元之、廖先翔；桃園立委牛煦庭；台中羅廷瑋、廖偉翔與台東的立委黃建賓等人。圖為國民黨台北隊反惡罷日前舉行廣告發布記者會。圖／聯合報系資料照片
大罷免首波投票日為七二六，藍綠各有激戰區，綠營規畫出「九加三名單」，包括台北立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇；新北立委葉元之、廖先翔；桃園立委牛煦庭；台中羅廷瑋、廖偉翔與台東的立委黃建賓等人。圖為國民黨台北隊反惡罷日前舉行廣告發布記者會。圖／聯合報系資料照片

罷免首波投票日為七二六，決戰最後十三天。藍綠各有激戰區，綠營規畫出「九加三名單」，預備全力狙擊。藍營則認為，反罷免投票動員雖有起色，士氣上漲中，但仍需謹慎因應。

綠營列出所謂的「九加三名單」，九席是高機會成功名單，包括台北立委李彥秀徐巧芯王鴻薇；新北立委葉元之廖先翔；桃園立委牛煦庭；台中羅廷瑋廖偉翔與台東的立委黃建賓；加三則是待努力仍有機會名單，包括花蓮立委傅崐萁、桃園立委涂權吉、台中立委黃健豪等人。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，如果卅一席國民黨立委全被罷免是大成功，罷掉十席到廿席是中成功，小成功是至少會有六席，但他相信大罷免一定會大成功，不可能只有六席。

民進黨人士表示，評估希望至少催出五成投票率，將會是同意票、不同意票的對決。關於最後關頭強攻區域，又以都會區會加上花蓮設定為宣傳焦點，台北市立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇是重點鎖定目標，花蓮會打出告急牌，盼「擒賊先擒王」口號，加上民進黨要角重點部署花蓮，帶動全國大罷免氣勢。

藍營地方人士評估，只要大家都能出來投下不同意票，加上台北隊反惡罷打頭陣的廣告出來後，有機會在台北呈現「五仙過海」。另外在桃園，國民黨立委牛煦庭、涂權吉在做最後衝刺。新北市的部分，國民黨立委葉元之正在回穩，而國民黨立委廖先翔要想辦法把票催出來。

該人士認為，台中市是「三席其中一席會較危險」。此外，台東的國民黨立委黃建賓受限於原本投票結構，必須得看到時投票率；花蓮的國民黨立委傅崐萁目前逐漸穩定，花蓮市民在多次政策宣講會後，會認為要捐棄黨內各派系不同的齟齬，共同面對大罷免，這是花蓮真實的民意，但整體而言仍需謹慎。

另有藍營人士說，本次最關鍵的部分仍在投票率，必須要極大化藍營基本盤，同時加上民眾黨支援，才能確保罷免傷害能降到最低，最怕罷免前一刻認為「穩了」，危機感喪失，大意失藍委。

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