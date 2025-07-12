快訊

新北新店鐵皮工廠火警濃煙沖天 近百消防員搶救…雙和也聞到燒焦味

客委會參戰大罷免？批「縣長感謝傅崐萁」行政不中立 花縣府駁斥

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府今天在瑞穗鄉富源火車站舉辦「客庄鳳梨饗宴」，縣長徐榛蔚致詞時提到要大家給傅崐萁及所有中央打拚的立委掌聲。圖／縣府提供
花蓮縣府今天在瑞穗鄉富源火車站舉辦「客庄鳳梨饗宴」，縣長徐榛蔚致詞時提到要大家給傅崐萁及所有中央打拚的立委掌聲。圖／縣府提供

花蓮縣府今天在瑞穗鄉舉辦「客庄鳳梨饗宴」，縣長徐榛蔚致詞提到立法院通過普發1萬元等，「要大家給傅崐萁及所有中央打拚的立委掌聲」，客委會稱，若查出行政不中立屬實，將撤銷或減少補助，縣府晚間駁斥，絕無違反行政中立情形。

「客庄鳳梨饗宴」是縣府客家事務處舉辦的「2025客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」系列活動之一，今天在富源火車站前席開50桌，每桌2000元開放訂桌，有罷團訂2桌，縣長徐榛蔚逐桌敬酒致意時有人大喊「支持國民黨、罷免傅崐萁」，徐未回應，但身旁國民黨籍議員林玉芬不滿回嗆「支持傅崐萁，反對惡罷」。

活動現場還有人發放傅崐萁反罷免文宣扇，縣長徐榛蔚致詞時則是提到立法院通過普發現金1萬元，還有先前財劃法修法，要「大家給傅崐萁及所有在中央打拚的立委掌聲、是花蓮人就要把這161億元守下來」。

客委會事後表示，「客庄鳳梨饗宴」經民眾發現並反映活動現場有違反行政中立，進行花蓮縣立委反罷免宣傳，將依規定積極查證、嚴審辦理，若查屬實，將撤銷或減少補助。

縣府客家事務處表示，這屬於開放性活動，也不是在辦公室或學校等區域，罷團、反罷在現場喊出罷免訴求或是發送反罷文宣，只要沒發生衝突，不會特別制止。

縣府晚間發出聲明，強調沒有違反行政中立，對於客委會未經查證就發布涉及違規的聲明，表達遺憾。

縣府強調，「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」全程規畫以文化傳承、農產推廣及青年參與為主軸，活動內容包括鳳梨採摘體驗、鳳梨饗宴、鼓藝競賽及晚會表演等，都是要推廣在地特色文化與農產的正當活動，絕對沒有違反行政中立情事，客委會有查證需求縣府會全力配合，也保留針對不實指控影響縣府聲譽與公務執行之相關法律權。

花蓮縣府今天在瑞穗鄉富源火車站舉辦「客庄鳳梨饗宴」，縣府晚間發聲強調絕對秉持行政中立。圖／縣府提供
花蓮縣府今天在瑞穗鄉富源火車站舉辦「客庄鳳梨饗宴」，縣府晚間發聲強調絕對秉持行政中立。圖／縣府提供

罷團 罷免 徐榛蔚 客委會 傅崐萁

延伸閱讀

罷傅五五波花蓮激戰 藍找小黃幫忙罷團宣傳車請來「兩大咖」代言

普發一萬元三讀 傅崐萁：遺憾民進黨再度反對這麼好的事

藍營花蓮、宜蘭合體護傅崐萁 罷團掃街站路口拚翻轉花蓮

柯建銘嗆用刑法100條伺候藍委 傅崐萁轟民進黨百倍腐敗

相關新聞

先轟大罷免如狗吃屎 韓國瑜再揭立院四美男「2人若不夠格」綠恐從缺

藍營今晚在台中洲際迷你蛋舉辦「拚經濟反惡罷」團結造勢大會，立法院長韓國瑜以「狗走千里吃屎，人走千里講道理」妙喻，批判這是...

「質詢率零」只想當立法院長？ 藍營諷柯建銘像極了笑話

台中市立委黃健豪罷免案進入倒數，國民黨立委與戰將接連聲援。立委陳菁徽今天強調，7月26日的投票，不只是罷免與否的選擇，更...

國民黨大咖雲集！韓國瑜台中輔選車掃 面對提問反常吐4字

726首波大罷免投票日期逼近，藍營今天把焦點放在一級戰區台中，台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜等大咖雲集。韓下午先到東區黨...

台中罷團急催票！原先最看好罷免這人 民調仍落後10個百分點

罷團、民團與民進黨團今天晚上在台中水安宮舉辦「反共護台總動員」，第一波罷免確定成案的中四、中五、中六選區罷團上台發聲，直...

客委會參戰大罷免？批「縣長感謝傅崐萁」行政不中立 花縣府駁斥

花蓮縣府今天在瑞穗鄉舉辦「客庄鳳梨饗宴」，縣長徐榛蔚致詞提到立法院通過普發1萬元等，「要大家給傅崐萁及所有中央打拚的立委...

藍白合反罷免 館長：守住所有立委狠狠打臉賴清德

大罷免潮進入三階投票，戰鬥藍今晚在台中迷你蛋舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會。網紅館長陳之漢說，希望大家守住所有立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。