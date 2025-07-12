客委會參戰大罷免？批「縣長感謝傅崐萁」行政不中立 花縣府駁斥

花蓮縣府今天在瑞穗鄉舉辦「客庄鳳梨饗宴」，縣長徐榛蔚致詞提到立法院通過普發1萬元等，「要大家給傅崐萁及所有中央打拚的立委掌聲」，客委會稱，若查出行政不中立屬實，將撤銷或減少補助，縣府晚間駁斥，絕無違反行政中立情形。

「客庄鳳梨饗宴」是縣府客家事務處舉辦的「2025客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」系列活動之一，今天在富源火車站前席開50桌，每桌2000元開放訂桌，有罷團訂2桌，縣長徐榛蔚逐桌敬酒致意時有人大喊「支持國民黨、罷免傅崐萁」，徐未回應，但身旁國民黨籍議員林玉芬不滿回嗆「支持傅崐萁，反對惡罷」。

活動現場還有人發放傅崐萁反罷免文宣扇，縣長徐榛蔚致詞時則是提到立法院通過普發現金1萬元，還有先前財劃法修法，要「大家給傅崐萁及所有在中央打拚的立委掌聲、是花蓮人就要把這161億元守下來」。

客委會事後表示，「客庄鳳梨饗宴」經民眾發現並反映活動現場有違反行政中立，進行花蓮縣立委反罷免宣傳，將依規定積極查證、嚴審辦理，若查屬實，將撤銷或減少補助。

縣府客家事務處表示，這屬於開放性活動，也不是在辦公室或學校等區域，罷團、反罷在現場喊出罷免訴求或是發送反罷文宣，只要沒發生衝突，不會特別制止。

縣府晚間發出聲明，強調沒有違反行政中立，對於客委會未經查證就發布涉及違規的聲明，表達遺憾。