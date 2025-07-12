影／颱風重創南台灣 盧秀燕呼籲政府快去救災：停止大罷免

丹娜絲颱風重創南台灣，台中市長盧秀燕今天前往國民黨今在台中市北屯區松竹寺舉辦「不同意罷免」守護民主宣講時表示，賴清德以民進黨主席身分要求停止大罷免，全力投入救災。

盧秀燕表示，丹娜絲颱風造成南台灣嚴重災情，民進黨從立法委員、縣市長、縣市議員、村里長都在忙大罷免，沒去救災，台中市政府派出救難隊到南部，有台中市民問她「人家市長不救災，為什麼我們台中要去？」她回答「我做不到袖手旁觀，在野黨是有理性、有愛。」台灣人應該像這樣才對。

盧秀燕說，南部災情嚴重，民進黨忙大罷免，她拜託兼任民進黨主席的總統賴清德，是不是應該下令民進黨的黨公職人員停止大罷免行動，全力投入南部救災。