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藍白合反罷免 館長：守住所有立委狠狠打臉賴清德
大罷免潮進入三階投票，戰鬥藍今晚在台中迷你蛋舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會。網紅館長陳之漢說，希望大家守住所有立委，七月廿六日狠狠打臉賴清德總統；他也高喊「釋放柯文哲」，在場「小草」群起鼓譟。
陳之漢說，他剛從外面進來，台中的朋友，你們實在太熱情了，差點進不來，台中人太棒了，太愛你們了，希望大家可以守住所有的立委，這一年他非常痛恨民進黨，無數個夜晚他和小草站在北檢外面。
他指出，台灣只要有人在網路上批評民進黨，都可能觸犯刑法111條，現在每一口呼吸錢就進到綠能公司裡，民進黨已經拿各位的未來健康當謀利工具，我們常講科學、理性、務實，他們講綠能多好。
陳之漢說，最近颱風來，我們看到變什麼樣子，他們還要花5千億來做電站，兩兆建風機，台灣的基礎建設他們理都不理，我記得我去大陸時，民進黨說，基礎建設強沒什麼用，人文強才有用，一個國家的強與弱就在基礎建設。
他說，民進黨這九年做了什麼？一個颱風把台灣打到沒水沒電，大家能忍受沒水沒電。昨天通過一萬元，別高興太早，若罷免過了，通通收回來，拿去補給綠電。
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