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賴香伶站台挺涂權吉 反嗆沈伯洋「腦袋有問題」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
罷免倒數2周，其中一直在危險名單內的桃園第二選區立委涂權吉今晚舉行團結誓師大會。記者翁唯真／攝影
罷免倒數2周，其中一直在危險名單內的桃園第二選區立委涂權吉今晚舉行團結誓師大會。記者翁唯真／攝影

罷免倒數2周，其中一直在危險名單內的桃園第二選區立委涂權吉今晚舉行團結誓師大會，除黨內大咖，前立委賴香伶站台表示，台灣若從民主走向獨裁，就會仇恨及對立即撕裂，怎麼能有中間力量及小黨存在，一定要站出來投下不同意罷免。

今楊梅區反罷免誓師大會活動大咖也前往站台，除立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、立委吳宗憲外，民眾黨立委張啟楷、前立委賴香伶也到場支持，現場突破5000人不斷高喊，「7月26日一定要出來不同意罷免」。

賴香伶表示，之前是市長、立委的競爭對手，但政治是一時的，涂權吉當一年而已就搞大罷免，民進黨說是公民運動，但不要汙辱公民2個字，這不是公民的自發性的運動，是賴清德總統他自己也承認府院黨一體選輸後，要翻轉立院席次，這就是報復行動，所以正義力量要站出來，把好的立委留在國會外，要讓所有的大罷免都不成功。

賴說，過去認識涂，他為人很溫厚對人也貼心，聽他講過很多楊梅的地方事務，按部就班從不投機，這一年的表現也讓人刮目相看，衛生環境委員會內的勞工法令及婦幼政策，都很努力，一定要讓好的立委繼續在國會服務3年，因為他還有很多事要做。

賴表示，國民黨籍民眾黨都推出許多福國利民法案，反觀民進黨的法案很多都是意識形態、國族或是兩岸條例，將議題導向反共有關。昨天聽到立委沈伯洋說，還稅於民發1萬元給人民，他也能扯說是共產黨要滲透洗腦人民，「他才是腦袋有問題」，他用這樣眼光看每個人，覺得每個人都是中共同路人不能放任他顛倒是非，所以不要讓認真立委無故被扣紅帽子。

賴說，民眾黨中央委員會已通過全力支持和相挺國民黨立委，透過站出來讓民眾黨支持者知道，不要認為這事跟他們無關，因台灣若從民主走向獨裁，就會仇恨及對立即撕裂，怎麼能有中間力量及小黨存在，一定要站出來投下不同意罷免。

立委張啟楷說，今天特別來幫權吉超人加油，在立院敢戰能戰，戰績彪炳，這次要用選票教訓民進黨，民眾黨立院黨已全面支持都要出來投不同意罷免，全民一定要站出來。

罷免倒數2周，其中一直在危險名單內的桃園第二選區立委涂權吉今晚舉行團結誓師大會。記者翁唯真／攝影
罷免倒數2周，其中一直在危險名單內的桃園第二選區立委涂權吉今晚舉行團結誓師大會。記者翁唯真／攝影

賴香伶 罷免 涂權吉 沈伯洋 民眾黨

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