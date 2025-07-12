曹興誠嗆藍委親共賣台只敢罵賴總統 反問一句直言藍營全為轉移焦點

罷團、民團與民進黨團今天晚上在台中水安宮舉辦「反共護台總動員」，推動大罷免的聯電創辦人曹興誠登台宣講，他表示國民黨立委親共賣台，才要把他們罷免掉；藍營每天只會罵賴清德總統，請問賴有親共嗎？有賣台嗎？這就是轉移焦點。

曹興誠說，今天大家肯站出來，代表大罷免大成功。為何要罷免？國民黨的立委親共賣台、背叛國家、違背職務，說他們親共賣台，根本沒人敢回答，每天只敢罵賴清德總統，但賴有親共嗎？有賣台嗎？藍營講這些就是為了轉移焦點。

曹興誠表示，今天為了保衛台灣與自由民主，大家一定要站出來，國民黨已經不反共了，問台北市長蔣萬安，誰是敵對勢力？誰想消滅台灣？他不敢講；國民黨副主席連勝文到中國說他是中國人，不講中華民國；立委王鴻薇更是說前總統蔡英文是「台灣地區領導人」，把中華民國降格成地區。

曹興誠怒批，這些人天天投共賣國，用各種方法弱化國防、弱化民防；其實大陸現在面對很大的問題，經濟下滑、內政出問題，中共領導人習近平已經失去權力，根本沒有能力，不能也不敢打台灣，尤其美國先前轟炸伊朗，把中共嚇得半死，只敢利用國民黨立委要台灣投降。

曹興誠說，台灣絕對不受騙，大家要站出來抗共保台，驅逐國民黨立委，讓全世界刮目相看，知道台灣人民有決心、有勇氣，能團結保衛國家，國際上看到都會大力支援。投下罷免就是救台灣，投下同意票就是保衛台灣，大罷免一定成功。