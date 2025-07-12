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客庄宴罷免正反方互嗆 花縣客家處：活動不限制

中央社／ 花蓮縣12日電

花蓮縣府客家事務處今天舉辦「客庄鳳梨饗宴」，花蓮縣長徐榛蔚致詞呼籲給國民黨立委傅崐萁掌聲，支持罷團及反罷方對嗆。客家事務處說，開放型活動，對參與民眾不會特別限制。

花蓮縣府客家事務處今天在瑞穗鄉富源火車站舉辦「客庄鳳梨饗宴」，結合地方特產，席開50桌開放民眾訂桌品嚐，一桌新台幣2000元。

花蓮縣長徐榛蔚到場致詞提到，立法院通過每人普發現金1萬元、明年花蓮增加161億元統籌分配款，「大家給傅崐萁及所有在中央打拚的立委掌聲、是花蓮人就要把這161億元守下來」。

徐榛蔚致詞後，由縣府人員、民代逐桌敬酒，訂桌參與的罷團藉機喊出「支持國民黨、罷免傅崐萁」口號，隨行的國民黨議員林玉芬也回嗆「支持傅崐萁、反對惡罷」。

支持罷免傅崐萁的公民團體也訂購2桌，罷團指出，因下午在附近有活動，就近用餐也支持地方活動，但看到身穿花蓮客家文化研究推廣協會背心的人員，在活動前逐一發送支持傅崐萁、反罷免的扇子，罷團也應該表達訴求，並沒有發生衝突。

餐會後，罷團與反罷方在活動會場外，各自集結，喊出訴求。林玉芬指出，反罷志工本來沒有安排在會場內宣傳，看到罷團在活動現場對縣長喊出罷免，認為實在不尊重活動，連她在內，很多參與民眾都看不下去。

花蓮縣府客家事務處長潘乾鑑接受中央社記者採訪指出，只要開放性活動，歡迎所有民眾參與，只要活動不在辦公室或學校等機構，不會特別限制。

潘乾鑑說，工作人員秉持行政中立原則，不會宣傳特定立場，罷團在活動現場喊出罷免訴求、反罷發送宣傳文宣，只要沒發生衝突，不會特別阻止，希望民眾把焦點回歸在活動本身，支持地方農特產及客家文化推廣。

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