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桃園罷團廟口宣講立委王義川助陣 轟普發一萬如「搬國家錢買票」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園罷團與民進黨立委王義川等人在中壢青昇宮廣場宣講。記者鄭國樑／攝影
桃園罷團與民進黨立委王義川等人在中壢青昇宮廣場宣講。記者鄭國樑／攝影

桃園罷團今晚在中壢青昇宮廣場宣講，立委王義川面對滿場支持者，批藍白在立法院表決三讀通過普發1萬元，強調這些錢都是國家的錢也是納稅人的錢，質疑國民黨用這個錢要大家不要罷免立委，形同搬國家的錢買票。

王義川也批桃園的國民黨立委在立法院審查預算的時候，刪了客委會、文化部許多預算，真的夭壽，類似的情形還包括交通部、內政部的預算與國防預算等，都一樣。傷害中華民國、傷害台灣。他強調過去講過的話，如果桃園市有3位立委被罷掉，他就理光頭，今天再重申一次，大家如果要看他理光頭，就要去投罷免票。

桃園六個立委選區罷團代表都到場，一一上台說明當初連署提案罷免國民黨6位立委的理由，音樂人陳明章以演唱方式呼籲大罷免，文學界也有作家上台呼籲投罷免票。

罷團 罷免 王義川 普發一萬 國民黨

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