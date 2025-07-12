桃園罷團廟口宣講立委王義川助陣 轟普發一萬如「搬國家錢買票」

桃園罷團今晚在中壢青昇宮廣場宣講，立委王義川面對滿場支持者，批藍白在立法院表決三讀通過普發1萬元，強調這些錢都是國家的錢也是納稅人的錢，質疑國民黨用這個錢要大家不要罷免立委，形同搬國家的錢買票。

王義川也批桃園的國民黨立委在立法院審查預算的時候，刪了客委會、文化部許多預算，真的夭壽，類似的情形還包括交通部、內政部的預算與國防預算等，都一樣。傷害中華民國、傷害台灣。他強調過去講過的話，如果桃園市有3位立委被罷掉，他就理光頭，今天再重申一次，大家如果要看他理光頭，就要去投罷免票。

桃園六個立委選區罷團代表都到場，一一上台說明當初連署提案罷免國民黨6位立委的理由，音樂人陳明章以演唱方式呼籲大罷免，文學界也有作家上台呼籲投罷免票。