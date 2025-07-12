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朱立倫籲出門投「不同意罷免」 粉碎柯建銘立法院長夢

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
罷免倒數2周，一直在危險名單內的桃園第二選區立委涂權吉今晚舉行團結誓師大會。記者翁唯真／攝影
罷免倒數2周，一直在危險名單內的桃園第二選區立委涂權吉今晚舉行團結誓師大會。記者翁唯真／攝影

罷免倒數2周，一直被列危險名單的桃園第二選區立委涂權吉今晚舉行團結誓師大會，國民黨主席朱立倫說，昨天阿吉民調做出來一定沒問題，但大家都在家接電話，一定要出門投票才是關鍵，不出來就是縱容惡罷，剩2周除了涂權吉外，桃園的立委都要支持，要讓柯建銘立法院長夢碎。

今楊梅區反罷免誓師大會活動，除立法院長韓國瑜外，立委吳宗憲、民眾黨立委張啟楷、前立委賴香伶也到場支持，現場突破5000人，不斷高喊「7月26日一定要出來不同意罷免」。

朱立倫說，涂權吉昨在立院替大家爭取去年超收的稅金，明年美人能拿到1萬元，賴清德總統說1萬不多，但一家四口的話就有4萬，買菜錢就有了，民進黨說這是債留子孫、中共的陰謀，但奇怪前總統蔡英文發6000元振興券就是還錢於民，韓國、新加坡也因現在國際情勢發現金刺激消費，只有民進黨反對搞不清楚狀況，民進黨現在說要覆議還說違憲，那蔡英文是不是也違憲。

朱表示，還有還假於民今年就要實施，但民進黨立院黨團總召柯建銘卻說，大罷免成功後就通通取消，還有財劃法通過後桃園4年可拿到超過1000億元，但卻說要罷免立委，就只有一個理由，就是只要不是民進黨，所以一定要保住六席，讓大罷免大失敗。

朱表示，昨天阿吉民調做出來一定沒問題，但是大家都在家接電話，一定要出門投票才是關鍵，不出來就是縱容惡罷，剩2周除了涂權吉外，桃園的立委都要支持，要讓柯建銘立法院長夢碎。

吳宗憲說，韓國瑜剛說不清楚為什麼有這樣的罷免，全世界沒國家做過，這是無差別大罷免，執政黨民進黨獨步全球，往後會被學者當笑話的例子就發生在中華民國，這是莫名其妙的事。

吳宗憲表示，他學生時為了民主及言論自由努力，但民進黨立院黨團總召柯建銘說要用刑法100條辦人真的很離譜，當年拚命在街頭曬太陽，當時不知道在哪吹冷氣的人卻要對付他們，將國家走回威權制度。前總統蔡英文執政時國會完全執政，當時搞反滲透法國安法，很多人去大陸玩回來被抓及問話，起訴僅4成，相當荒謬。

吳宗憲說，民進黨現在掛羊頭賣狗肉味道全變，有理想人不見，只剩想撈錢及搞鬼的人，且他們看不起大家，覺得不會出門投票，因此不要被看不起，一定要出門投票。

罷免倒數2周，一直在危險名單內的桃園第二選區立委涂權吉今晚舉行團結誓師大會。記者翁唯真／攝影
罷免倒數2周，一直在危險名單內的桃園第二選區立委涂權吉今晚舉行團結誓師大會。記者翁唯真／攝影

罷免 涂權吉 民進黨 柯建銘 朱立倫

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