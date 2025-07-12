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韓國瑜批「大罷免是大鬼扯」沒有理由的罷免是政治屠殺

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真／桃園即時報導
立法院長韓國瑜指沒有理由的無差別罷免是政治屠殺，批「大罷免是大鬼扯」。記者翁唯真／攝影
立法院長韓國瑜指沒有理由的無差別罷免是政治屠殺，批「大罷免是大鬼扯」。記者翁唯真／攝影

國民黨罷免，立法院長韓國瑜今天晚上到桃園替立委涂權吉站台，痛批「大罷免是大鬼扯」，重提「大罷免若成功，台灣民眾一場空」。

韓國瑜再提立院昨天通過全民普發一萬元，法案像剛出爐的麵包熱騰騰，是立委涂權吉、張啟楷和吳宗憲等人努力的結果；他話鋒一轉，提到大罷免，指自己到今天都還搞不懂為什麼要大罷免，是涂權吉在立法院貪汙腐敗？還是涂權吉在立院懶惰倦怠或對選民不禮貌？如果都沒有，為什麼要罷免？

韓國瑜表示，既然涂權吉沒有上述問題，那麼原因只有一種可能，就是把國民黨立委都罷免掉以後，變成一黨獨裁，台灣所有權利在民進黨手上，沒有監督、一黨獨大，走回30年前，民主成為一場空。

韓國瑜說，7月26日的大罷免，完全不合理，他每次接待其他國家國會議員，他每次都很驕傲告訴別人「我們是完全百分百的民主」，結果今天大罷免，「大罷免如果成功，台灣民主一場空」。

韓國瑜稱讚涂權吉在紮實問政，一步一腳印，立院表現不花俏，一心為人民、桃園和台灣打拚，相信日久見人心，希望大家26日出來投「不同意罷免」票，做涂權吉的後盾。而選票也是在告訴民進黨，絕對不能走獨裁的回頭路。

韓國瑜也說，他之前陪基隆市張謝國樑面對罷免，謝說罷團指他不跟選民溝通，結果選民用8萬多票留下謝，罷團則說「誤會，好好幹就好」，這代表一件事，那就是「大罷免是大鬼扯」，沒有理由就屠殺國民黨全部立委，這不叫民主，而是「政治屠殺」。有睿智的市民，26日一定要投不同意罷免票。

韓國瑜 罷免 涂權吉 民進黨 普發一萬 國民黨

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