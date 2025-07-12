柯建銘搶當立法院長？趙少康警告：大罷免成功 全民上戰場

資深媒體人趙少康今晚到台中聲援國民黨6位遭罷免立委。他強調，若藍軍在這波罷免行動中失守，立法院將由民進黨掌握多數，「一萬元不見了、警消加薪也沒有了、國軍加薪也沒了！」痛批罷免目的只是要讓「柯建銘當上院長」。

趙少康指出，國民黨此次六位遭罷免立委，去年1月13日才剛當選，民進黨在1月15日就開始布局罷免。他直言這並非台灣民主應有的操作，而是政治謀殺。他說，全世界沒有一個民主國家，會在立委就任不到一年後發動罷免，美國、日本都沒有這種制度。

他質疑，民進黨聲稱監督政府是藉口，實際上卻把所有不配合的在野黨立委當成敵人。他說，如果選出來的立委不能監督預算、不能提出質詢，乾脆取消國會制度，讓行政部門獨攬一切不是更快？

趙少康也點名民進黨透過司法上打壓在野黨。他舉例，民眾黨前主席柯文哲遭羈押10個多月，至今仍未釋放；國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等多名地方幹部也遭搜索、約談。他痛批這是執政黨濫用國家機器進行司法追殺，已嚴重危害民主根基。

趙少康說，民進黨用罷免與司法手段清除異己，讓原本應是典範的台灣民主，成了威權復辟的樣板。他更諷刺，現在連漢光演習都演練城鎮戰，下一步是不是全台變戰場？

他進一步分析，一旦國民黨失去六席立委，民進黨將掌握國會多數，未來所有預算、法案都將毫無制衡，民進黨全面掌權，柯建銘將如願當上立法院長，那將是立院的災難。

趙少康強調，台灣的民主制度應靠制衡來維持，若是國會無監督，台灣將走向專制與獨裁，他並預告「票投民進黨，台灣變戰場；票投大罷免，全民上戰場」。他呼籲台中選民別讓投票率過低使罷免案過關，務必動員親友，在7月26日出門投票，用選票教訓民進黨、守住民主。