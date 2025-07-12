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台中拚經濟反惡罷藍白合 盧秀燕喊話賴總統做好4事：停止罷免別亂搞

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
戰鬥藍今晚在台中迷你蛋舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，展現藍白合氣勢。記者黃仲裕／攝影
戰鬥藍今晚在台中迷你蛋舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，展現藍白合氣勢。記者黃仲裕／攝影

罷免潮進入三階投票，台中市長盧秀燕今晚在台中舉辦的「拚經濟反惡罷」團結造勢大會上火力全開，直批總統才當一年就「黑白舞」（亂搞），要民眾給他教訓、提醒，並要求賴清德總統停止罷免，建議總統做好救災、搞好經濟、搞好和平、搞好兩岸和平和搞好人權等4件事，並高喊三次「賴總統不要亂搞！」

大罷免潮進入三階投票，戰鬥藍今晚在台中迷你蛋舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，包括盧秀燕、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、中廣前董事長趙少康、台中遭罷6席藍委、網紅館長陳之漢等人出席。

盧秀燕說，看到她和黃國昌第一次為反罷免藍合白站台，你們高興嗎？有信心嗎？現場高喊「有！」因為我們藍白合，為人民而合，為台中而合，為台灣而合，為中華民國而合。

台中六名藍委遭民進黨政治追殺，要把他們罷免，前二天中南部颱風成災，當晚嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲都打電話給她拜託支援，她二話不說，立即要求台中市政府救災隊整備，隔天一早分三隊出發救災，至今台中救災隊還在災區救災，還有嘉義市災民寫信來感謝，並表示看到台中救災隊在路邊吃便當，感謝台中救災 。

盧秀燕說，台中市這樣付出去幫忙國家，幫忙南部救災，但是民進黨在做什麼？在搞政治搞罷免，很多人跟總統說，你現在才來，路不能走、都是爛泥巴，家裡都被吹壞了，超過五天沒有電，有的沒有水，沒辦法清理、煮飯。

盧秀燕指出，大家跟總統拜託，多派人幫忙清理，總統很無情，面無表情說沒辦法，國軍沒辦法一直去救，民進黨整黨、連黨主席、秘書長、黨公職，難道不能去南部救災？民進黨所有公職人員、立委、各縣市議員、里長也有千人，都在搞罷免、搞政治，有道理嗎？

盧秀燕強調，現在總統、行政院、民進黨最重要的任務就是救災，停止罷免，過去南部最支持民進黨，如果總統、行政院都不管無情，未來更大災害、有戰爭，這個政府會救大家嗎？連水災自己人都不救，有力氣應該去嘉義、台南、屏東、高雄救災。

盧秀燕呼籲，總統、行政院長做好你領導的人角色，民進黨的立委、議員，拿出良心好好照顧人民，停止罷免、停止罷免，我台中人都在幫你救災。

盧秀燕建議，當總統有四項事情，第一件當務之急就要去救災，總統應該留在南部，跟災民站在一起，帶著公職、黨工每天去勘災救災，才對得起投票的人。第二件是搞好經濟，物價在漲，不要搞政治、鬥爭。第三是搞好和平，身為國家領導人，保護人民、國家，搞好兩岸和平。

她指出，第四是要搞好人權，前不久民眾黨主席柯文哲被政治追殺，乾脆抓起來，多少黨工、人員不同黨，都被抓起來，連畫插圖諷刺政府的也被收押，台灣沒有言論自由了嗎？「賴清德當總統台灣沒有言論自由」。她並且帶著群眾三喊「賴總統不要亂搞！」

盧秀燕說，總統才當一年就「黑白舞」（亂搞），他還有三年，不給他教訓、提醒，國家人民會被毀到什麼程度。她連喊三次「大罷免大失敗」，並請人民七月廿六站出來，讓大罷免大失敗，他（總統）才知道人民的力量有多偉大，才知道要好好執政當總統，人民在乎經濟不要政治鬥爭，人民希望要有和平搞好救災。

戰鬥藍今晚在台中迷你蛋舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，包括盧秀燕、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、中廣前董事長趙少康、台中遭罷6席藍委、網紅館長陳之漢等人出席。記者／攝影
戰鬥藍今晚在台中迷你蛋舉辦「拚經濟、反惡罷，再愛我一次」晚會，包括盧秀燕、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、中廣前董事長趙少康、台中遭罷6席藍委、網紅館長陳之漢等人出席。記者／攝影

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