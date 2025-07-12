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藍白大團結反惡罷 黃國昌高呼「台中有事」：團結一致並肩作戰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨今晚舉辦「拚經濟．反惡罷，再愛我一次」活動，台灣民眾黨支持者在台上高舉支持前黨主席柯文哲的牌子，呼應台上黨主席黃國昌演講。記者黃仲裕／攝影
國民黨今晚舉辦「拚經濟．反惡罷，再愛我一次」活動，台灣民眾黨支持者在台上高舉支持前黨主席柯文哲的牌子，呼應台上黨主席黃國昌演講。記者黃仲裕／攝影

國民黨今晚舉辦「拚經濟．反惡罷，再愛我一次」活動，台灣民眾黨主席黃國昌痛批民進黨走獨裁專制的回頭路，動用檢調追殺在野黨和異議人士，他呼籲民眾黨支持者團結一致，和國民黨並肩作戰，7月26日站出來告訴賴政府「台中不是那麼好欺負」。

藍營在台中市洲際迷你蛋舉辦活動，黃國昌站台表示，今年3月曾帶領民眾黨的黨公職人員到台中市向媽媽市長請益，如何把台中打造成一個幸福城市，當時他告訴市長盧秀燕「台中的事就是民眾黨的事」，如今台中有事，朋友有難，台灣民眾黨「團結一致，並肩作戰。」

黃國昌感謝戰鬥藍發起人趙少康辛苦奔走促成今晚晚會，相信在場每一位參加民眾像趙少康，就是要讓賴政府知道「台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣」。

黃國昌提到出席晚會之前，參加一位黨外前輩林正杰的追思會，看到現場布景，看到台灣人如何一步又一步爭取到自由、法治、人權，但是看到當年的照片，讓他非常難過和感慨台灣現在景況。

他說，還記得1991年他考進台大法律系，那年非常多年輕學子、教授努力，台灣廢除臨時動員勘亂條款，終結獨裁，回歸正常憲政體制，但是現在民進黨走回獨裁專制道路，為了掩飾執政無能，不惜對反對陣營抹黑、抹紅、造謠。

黃國昌談到立法院在野黨不通過撥補台電1千億元，因為台電本來是金雞母，過去每年賺錢千億元，民進黨的錯誤能源政策害台電連年虧損，已補貼台電3千億元又繼續虧損，民進黨提案再貼補1千億元，威脅不給錢就強迫漲電價，且台中市民被迫吸火力發電廢氣；黃國昌問在場民眾，為什麼填補虧損的都是人民納稅錢？為什麼賺飽的都是民進黨和綠能廠商？

黃國昌又說，立法院昨通過全民普發現金1萬元，這筆錢來自政府超徵稅金，還給人民何錯之有，民進黨沈伯洋竟說全民普發現金是立法院又幫中國共產黨削弱化台灣經濟，這種話連民進黨大老都看不下去，批沈伯洋「反共反到起肖」，沈伯洋竟對在野黨抹黑到這種程度，「這是出哪招？」

黃國昌表示，台灣人民受夠了「綠能，你不能」，民進黨走威權獨裁老路，動用檢調當鷹犬追殺、肅殺在野黨及異議人士，因此正義至關重要，7月26日拜託大家站出來投不同意罷免，告訴賴政府和民進黨，台中市不是那麼好欺負，他呼籲守住中台灣就是守住台灣，守住台中就是守住台灣國會，守住國會就是守住台灣民主，台中市會再贏一次，再次驕傲。

好台灣民眾黨主席黃國昌喊出「台中有事，朋友有難，團結一致，並肩作戰」。記者黃仲裕/攝影
好台灣民眾黨主席黃國昌喊出「台中有事，朋友有難，團結一致，並肩作戰」。記者黃仲裕/攝影

黃國昌 罷免 沈伯洋 民進黨 民眾黨 普發一萬 國民黨

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