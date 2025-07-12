先轟大罷免如狗吃屎 韓國瑜再揭立院四美男「2人若不夠格」綠恐從缺

藍營今晚在台中洲際迷你蛋舉辦「拚經濟反惡罷」團結造勢大會，立法院長韓國瑜以「狗走千里吃屎，人走千里講道理」妙喻，批判這是一場不公平、不正義的罷免，呼籲台中市選民站出來投不同意票，我們再也不要「一黨專政，一黨獨裁」。

韓國瑜說，去年10月13日，基隆市長謝國樑罷免案，被列出四大罪狀，把法律問題變成政治問題、沒有規劃基隆、不跟基隆市民溝通、沒有重視民意。但勇敢有智慧的基隆市民用選票支持謝國樑，繼續為市民打拚，第2天10月14日開始，發起罷免者卻說罷免是一場誤會，只要謝國樑好好專心市政就可以了。7月26日只要大家投下不同意罷免，7月27號，民進黨就會說「大罷免是大誤會」。

韓國瑜說，身為立法院長，到現在都搞不懂這個罷免案，立法委員羅廷瑋在院會、公聽會永遠一馬當先，他可能經驗還不是百分百夠，可是他的認真與努力值得肯定，羅廷瑋將來會是更優秀、更棒的立委。

韓國瑜說，身為立法院長，如果在立法院要選出四大美男子的話，依他的標準，第一個是桃園的牛煦庭，第2個是台灣民眾黨主席黃國昌，第3個會選台中一表人才的廖偉翔，第4個美男子會選民進黨的總召柯建銘。如果大家不同意，第四個美男子是民進黨的王世堅，如果大家又不同意，那麼民進黨都從缺了。

韓國瑜並舉漂亮的林青霞有天走在路上，被路過星探問說要不要拍電影做比喻。他坐在立院法主席台上，看著每1個立委質詢，看到每1個立法委員特質，台中市選出的立法委員都是最優秀的。

韓國瑜說，這是一場不公平、不正義的罷免，大家一定要出來投反對票，大聲吼出來，把這不同意票投出來。讓走向專制、獨裁的民進黨，了解台灣民主幾十年，好不容易走到今天，我們再也不要一黨專政一黨獨裁。